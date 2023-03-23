Росія використовує в 5 разів більше снарядів, ніж Україна. В НАТО порахували воєнні витрати

ЗСУ використовують від 4000 до 7000 артилерійських снарядів щодня. Водночас витрати Росії сягають близько 20000 снарядів - озвучив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг британському виданню.

Генсек НАТО зазначив, що окупанти використовують боєприпасів більше, ніж встигає виробляти Захід.

“Це війна на виснаження, йдеться про промислову спроможність. Поточний рівень витрат боєприпасів вищий, ніж виробництва”, - розповів Єнс Столтенберг.

Столтенберг підкреслив, що Росія нарощує виробництво військової промисловості та звертається до авторитарних режимів, зокрема, Ірану, Північної Кореї та інших країн, щоб отримати більше зброї. Генсек НАТО вважає, що запеклі бої навколо Бахмута демонструють, що загарбники готові кинути ще тисячі і тисячі солдатів та мати багато втрат заради мінімальної вигоди.

Раніше командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що інтенсивність використання окупантами боєприпасів суттєво перевищує темпи їхнього виробництва. Тому окупанти вивозить снаряди з Білорусі і намагаються знайти інших постачальників.

Також наразі Росія відчуває брак ракет. За словами речниці Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталії Гуменюк, виробництво ракет майже зупинене, хоча все ще є.

Нагадаємо, країни ЄС погодили прискорене постачання та закупку артснарядів, щоб допомогти Україні. Тож за цією ініціативою мають надійти боєприпаси на 2 млрд євро. На зустрічі в Брюсселі політики погодили надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців.

Відомо, що Велика Британія передасть Україні снаряди зі збідненим ураном. Вони призначені для бойових танків Challenger 2, які мають надійти на український фронт від британців. Загалом, союзники обіцяють відправити 28 танків Challenger 2.Такі снаряди, пояснила заступниця міністра оборони Британії Анабель Голді, мають порівняно високу ефективність для ураження сучасних танків та бронетехніки.

У лютому 2023 року Естонія запропонувала урядам країн-членів Євросоюзу інвестувати близько $4,3 млрд, щоб разом закупити 1 мільйон боєприпасів для України. Таким чином Таллінн пропонує інвестувати у мир.