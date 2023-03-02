Росія може відмовитися від масованих ракетних атак: у чому причина

Масовані ракетні удари Росії по території України можуть залишитися у минулому. Натомість, у Кремлі шукають нову техніку ведення війни.

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Про це повідомила речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк на брифінгу у Military Media Center.

За словами речниці ОК "Південь", останнім часом ракетні атаки ворога стали менш інтенсивними та більш розділеними у часі. Нерідко удари з моря супроводжуються атаками з повітря, а також посилюються невеликими партіями дронів Shahed.

Справа в тому, що Росія поступово вичерпує свій запас зброї, зокрема ракет.

"Об’єктивна ситуація полягає в тому, що ракет (у Росії – ред.) вже набагато менше, але все ще є. Виробництво майже зупинине, але все ще є. Потужність ворога не знищена повністю. Вона ще має ознаки життя і продукує продукти вбивства", – наголосила Гуменюк.

За її словами, зараз ворог прагне і завдавати результативних ударів, і знешкоджувати нашу ППО. Однак йому це не надто вдається, оскільки ЗСУ збивають не менше 80% російських ракет. Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв наголошує, що сили оборони проводять аналіз після кожного удару. Результати доносять до командирів, які вже ухвалюють рішення, щоб робота ППО була на найвищому рівні.

Нагадаємо, напередодні розвідка Британія повідомляла, що Росія змінила місце запуску дронів по Україні. Тепер "шахеди" летять з Брянської області. Сформувавши другий пусковий майданчик, у Кремлі прагнуть більше розтягнути сили української протиповітряної оборони.