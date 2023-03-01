Пістолет проти кулеметів. У Повітряних силах розповіли про можливості України та РФ у небі

Україна наразі поступається російським окупантам у військовій авіації, тому ЗСУ потрібні сучасні повітряні судна, такі як F-16. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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"Простими словами, наш МіГ-29 проти російського літака Су-30, який модернізований від Су-27, – це теж саме, що ви сидітимете в окопі з пістолетом Макарова, а вони – з автоматом або з кулеметом у 200 метрах. Ось це власне, якщо порівняти так приблизно за технологіями. І плюс у них ще три кулемети, а у вас – один пістолет. Ви можете теоретично їм протистояти – десь спробувати підповзти, перестріляти їх і так далі", – сказав Ігнат.

За словами представника Повітряних сил, у забезпеченні контролю над повітряним простором ключову роль відіграють кількість озброєння та наявні технології.

"Саме тому нам потрібні літаки, такі як F-16, які пройшли етапи глибокої модернізації, які можуть на рівні протистояти ворогові в повітрі та завдавати високоточних далекобійних ударів", – висловився він.

Також Ігнат зауважив, що радянська техніка не здатна вирішувати такі завдання.

"Пілоти роблять все можливе, видавлюють із цієї техніки, що можна. Але нам потрібні нові літаки", — додав речник Повітряних сил.

Нагадаємо, що в Україні неодноразово заявляли про необхідність отримання винищувачів для протидії російській агресії. Однак постачання авіації ЗСУ — це дискусійне питання в США та інших країнах. Зокрема, через побоювання, що це може призвести до ескалації війни РФ проти України.

Нещодавно Politico писало, що американські конгресмени звернулися до Байдена з закликом відправити F-16 в Україну.

Однак у Білому домі виступили на захист позиції президента США не надавати ці літаки.

Байден заявляв, що Україні "зараз не потрібні F-16". Згодом його радник із нацбезпеки Джейк Салліван пояснив ці слова президента США, зазначивши, що очільник країни зосереджений на негайних потребах українських військових.

Водночас команда президента України Володимира Зеленського працює над розблокуванням рішення країн-партнерів щодо передачі ЗСУ першої ескадрильї іноземних бойових літаків. У Міноборони України впевнені, що ЗСУ все ж отримають літаки-винищувачі від партнерів.