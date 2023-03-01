- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Пистолет против пулеметов. В Воздушных силах рассказали о возможностях Украины и РФ в небе
Украина сейчас уступает российским оккупантам в военной авиации, поэтому ВСУ нужны современные воздушные судна, такие как F-16. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона.
"Простыми словами, наш МиГ-29 против российского самолета Су-30, который модернизирован от Су-27, – это тоже самое, что вы будете сидеть в окопе с пистолетом Макарова, а они – с автоматом или с пулеметом в 200 метрах. Вот это собственно, если сравнить так примерно по технологиям. И плюс у них еще три пулемета, а у вас – один пистолет. Вы можете теоретически им противостоять – попробовать подползти, перестрелять их и так далее", – сказал Игнат.
По словам представителя Воздушных сил, в обеспечении контроля над воздушным пространством ключевую роль играют количество вооружения и технологии.
"Именно поэтому нам нужны самолеты, такие как F-16, прошедшие этапы глубокой модернизации, которые могут на уровне противостоять врагу в воздухе и наносить высокоточные дальнобойные удары", – высказался он.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также Игнат отметил, что советская техника не способна решать такие задачи.
"Пилоты делают все возможное, выдавливают из этой техники, что можно. Но нам нужны новые самолеты", – добавил представитель Воздушных сил.
Напомним, что в Украине не раз заявляли о необходимости получения истребителей для противодействия российской агрессии. Однако поставки авиации ВСУ – это дискуссионный вопрос в США и других странах. В частности, из-за опасений, что это может привести к эскалации войны РФ против Украины.
Недавно Politico писало, что американские конгрессмены обратились в Байден с призывом отправить F-16 в Украину.
Однако в Белом доме выступили в защиту позиции президента США не предоставлять эти самолеты.
Байден заявлял, что Украине "сейчас не нужны F-16". Впоследствии его советник по нацбезопасности Джейк Салливан объяснил эти слова президента США, отметив, что глава государства сосредоточен на немедленных нуждах украинских военных.
В то же время команда президента Украины Владимира Зеленского работает над разблокированием решения стран-партнеров относительно передачи ВСУ первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. В Минобороны Украины уверены, что ВСУ все же получат самолеты-истребители от партнеров.