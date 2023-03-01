Пистолет против пулеметов. В Воздушных силах рассказали о возможностях Украины и РФ в небе

Украина сейчас уступает российским оккупантам в военной авиации, поэтому ВСУ нужны современные воздушные судна, такие как F-16. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона.

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"Простыми словами, наш МиГ-29 против российского самолета Су-30, который модернизирован от Су-27, – это тоже самое, что вы будете сидеть в окопе с пистолетом Макарова, а они – с автоматом или с пулеметом в 200 метрах. Вот это собственно, если сравнить так примерно по технологиям. И плюс у них еще три пулемета, а у вас – один пистолет. Вы можете теоретически им противостоять – попробовать подползти, перестрелять их и так далее", – сказал Игнат.

По словам представителя Воздушных сил, в обеспечении контроля над воздушным пространством ключевую роль играют количество вооружения и технологии.

"Именно поэтому нам нужны самолеты, такие как F-16, прошедшие этапы глубокой модернизации, которые могут на уровне противостоять врагу в воздухе и наносить высокоточные дальнобойные удары", – высказался он.

Также Игнат отметил, что советская техника не способна решать такие задачи.

"Пилоты делают все возможное, выдавливают из этой техники, что можно. Но нам нужны новые самолеты", – добавил представитель Воздушных сил.

Напомним, что в Украине не раз заявляли о необходимости получения истребителей для противодействия российской агрессии. Однако поставки авиации ВСУ – это дискуссионный вопрос в США и других странах. В частности, из-за опасений, что это может привести к эскалации войны РФ против Украины.

Недавно Politico писало, что американские конгрессмены обратились в Байден с призывом отправить F-16 в Украину.

Однако в Белом доме выступили в защиту позиции президента США не предоставлять эти самолеты.

Байден заявлял, что Украине "сейчас не нужны F-16". Впоследствии его советник по нацбезопасности Джейк Салливан объяснил эти слова президента США, отметив, что глава государства сосредоточен на немедленных нуждах украинских военных.

В то же время команда президента Украины Владимира Зеленского работает над разблокированием решения стран-партнеров относительно передачи ВСУ первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. В Минобороны Украины уверены, что ВСУ все же получат самолеты-истребители от партнеров.