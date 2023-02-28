Буданов назвал необходимые для Украины штурмовые самолеты

Украинским военным нужна штурмовая авиация, однако истребители F-16, призывы о предоставлении которых звучат, не относятся к такому типу воздушных суден. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Голосу Америки".

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По его словам, речь идет о необходимости таких самолетов, как А10 Thunderbolt II, которые имеют США. Также необходима армейская авиация, например, ударные вертолеты типа AН64.

"Это воздушные платформы, предназначенные для нанесения ударов по земле", - объяснил Буданов.

На вопрос о том, почему президент Украины Владимир Зеленский и его окружение говорят именно о необходимости F16, глава ГУР ответил, что мнения о штурмовых самолетах — это его субъективное видение.

"Возможно, кто-то видит другую концепцию", - сказал он.

Также Буданов рассказал, что ближайшие три месяца войны в Украине будут достаточно активны и определят дальнейшее течение событий. Как отметил глава разведки, попытки в контексте боевых действий будут и с украинской, и с российской сторон. Речь идет обо всех направлениях, но признаков планов окупантов снова наступать на Киев нет.

Напомним, что в Украине не раз заявляли о необходимости получения истребителей для противодействия российской агрессии. Однако поставки авиации ВСУ – это дискуссионный вопрос в США и других странах. В частности, из-за опасений, что это может привести к эскалации войны РФ против Украины.

Недавно Politico писало, что американские конгрессмены обратились в Байден с призывом отправить F-16 в Украину.

Однако в Белом доме выступили в защиту позиции президента США не предоставлять эти самолеты.

Байден заявлял, что Украине "сейчас не нужны F-16" . Впоследствии его советник по нацбезопасности Джейк Салливан объяснил эти слова президента США, отметив, что глава государства сосредоточен на немедленных нуждах украинских военных.

В то же время команда президента Украины Владимира Зеленского работает над разблокированием решения стран-партнеров относительно передачи ВСУ первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. В Минобороны Украины уверены, что ВСУ все же получат самолеты-истребители от партнеров.