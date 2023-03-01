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Розвідка Британії пояснила, чому Росія змінила місце запуску дронів по Україні

Розвідка Британії пояснила, чому Росія змінила місце запуску дронів по Україні

Російська окупаційна армія почала запускати іранські дрони-камікадзе з Брянської області. Сформувавши другий пусковий майданчик вони прагнуть більше розтягнути сили української протиповітряної оборони.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

У розвідці нагадали, що остання масова атака з допомогою дронів відбулася 27 лютого. Тоді сили ППО збили 11 безпілотників з 14 запущених протягом ночі.

Зазначається, що до цієї атаки не надходило жодних повідомлень про використання дронів приблизно з 15 лютого. Це, ймовірно, свідчить про те, що Росія вичерпала свої поточні запаси і шукатиме поповнення запасів.

За даними розвідки, через вектор атаки дронів вночі 27 лютого, швидше за все, вони були запущені з Брянської області Росії. Раніше єдиним місцем запуску, що спостерігалося, з середини грудня 2022 року був Краснодарський край, через Азовське море.

"Другий пусковий майданчик дасть росіянам інший напрямок атаки, ближчий до Києва. Це, ймовірно, скоротить час перебування в повітрі над Україною і може ще більше розтягнути українську систему ППО", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ вночі 27 лютого атакувала Україну ударними дронами Shahed з північного напрямку.

Автор:
Ніна Комащенко