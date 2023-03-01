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Разведка Британии объяснила, почему Россия сменила место запуска дронов по Украине

Разведка Британии объяснила, почему Россия сменила место запуска дронов по Украине

Российская оккупационная армия начала запускать иранские дроны-камикадзе из Брянской области. Сформировав вторую пусковую площадку, они стремятся больше растянуть силы украинской противовоздушной обороны.

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Об этом сообщает разведка Британии.

В разведке напомнили, что последняя массовая атака с помощью дронов произошла 27 февраля. Тогда силы ПВО сбили 11 беспилотников из 14 запущенных ночью.

Отмечается, что до этой атаки не поступало никаких сообщений об использовании дронов примерно с 15 февраля. Это вероятно свидетельствует о том, что Россия исчерпала свои текущие запасы и будет искать пополнение запасов.

По данным разведки, из-за вектора атаки дронов ночью 27 февраля, скорее всего, они были запущены из Брянской области России. Ранее единственным местом запуска с середины декабря 2022 года был Краснодарский край, через Азовское море.

"Вторая пусковая площадка даст россиянам другое направление атаки, более близкое к Киеву. Это, вероятно, сократит время пребывания в воздухе над Украиной и может еще больше растянуть украинскую систему ПВО", - говорится в сообщении.

Напомним, армия страны-агрессора РФ ночью 27 февраля атаковала Украину ударными дронами Shahed с северного направления.

Автор:
Нина Комащенко