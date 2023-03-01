Оккупанты ночью атаковали Украину дронами: на Полтавщине сбили 5 беспилотников

В ночь на среду, 1 марта, российские захватчики в очередной раз атаковали территорию Украины дронами. В Полтавской области сбили по меньшей мере пять российских беспилотников.

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Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Предварительно известно о сбитии до 5 вражеских БпЛА. Информация уточняется. Спасибо за успешную работу ПВО! Сохраняем спокойствие! Остаемся в укрытиях! Верим в ВСУ!", - говорится в сообщении.

Отметим, в части областей Украины в ночь на 1 марта объявили воздушную тревогу.

Вражеский воздушный объект был замечен и в Киевской области. Впрочем, официальной информации об уничтожении дронов в области пока нет.

Напомним, что армия страны-агрессора РФ ночью 27 февраля также атаковала Украину ударными дронами Shahed с северного направления. Всего было выпущено до 14 БпЛА-камикадзе, одиннадцать из них уничтожены противовоздушной обороной

Три дрона нанесли удары по городу Хмельницкому. Есть погибший и пострадавшие.