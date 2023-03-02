Россия может отказаться от массированных ракетных атак: в чем причина

Массированные ракетные удары России по территории Украины могут остаться в прошлом. В Кремле ищут новую технику ведения войны.

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Об этом сообщила представитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге в Military Media Center.

По словам пресс-секретаря ОК "Юг", в последнее время ракетные атаки врага стали менее интенсивными и более разделенными во времени. Нередко удары с моря сопровождаются атаками с воздуха, а также усиливаются небольшими партиями дронов Shahed.

Дело в том, что Россия постепенно исчерпывает свой запас оружия, в том числе ракет.

"Объективная ситуация заключается в том, что ракет (у России – ред.) уже гораздо меньше, но они все еще есть. Производство почти остановлено, но все еще есть. Мощности врага не уничтожены полностью. Они еще продуцируют продукты убийства", – подчеркнула Гуменюк.

По ее словам, сейчас враг старается и наносить результативные удары, и обезвреживать нашц ПВО. Однако ему это не слишком удается, поскольку ВСУ сбивают не менее 80% российских ракет. Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев отмечает, что силы обороны проводят анализ после каждого удара. Результаты доносятся до командиров, которые уже принимают решения, чтобы работа ПВО была на самом высоком уровне.

Напомним, накануне разведка Британия сообщала, что Россия сменила место запуска дронов по Украине. Теперь "шахеды" летят со стороны Брянской области. Сформировав вторую пусковую площадку, в Кремле надеются больше растянуть силы украинской противовоздушной обороны.