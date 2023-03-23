Россия использует в 5 раз больше снарядов, чем Украина. В НАТО посчитали военные расходы

ВСУ используют от 4000 до 7000 артиллерийских снарядов ежедневно. В то же время расходы России достигают около 20000 снарядов - озвучил британскому изданию генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что оккупанты используют боеприпасов больше, чем успевает производить Запад.

“Это война на истощение, речь идет о промышленной способности. Текущий уровень затрат боеприпасов выше производства”, - рассказал Йенс Столтенберг.

Столтенберг подчеркнул, что Россия наращивает производство военной промышленности и обращается к авторитарным режимам, в частности, Ирану, Северной Корее и другим странам, чтобы получить больше оружия. Генсек НАТО считает, что жестокие бои вокруг Бахмута демонстрируют, что захватчики готовы бросить еще тысячи и тысячи солдат и иметь много потерь ради минимальной выгоды.

Ранее командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что интенсивность использования оккупантами боеприпасов существенно превышает темпы их производства. Поэтому оккупанты вывозят снаряды из Беларуси и пытаются найти других поставщиков.

Также Россия ощущает нехватку ракет. По словам спикера Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталии Гуменюк, производство ракет почти остановлено, хотя все еще есть.

Напомним, страны ЕС согласовали ускоренную поставку и закупку артснарядов, чтобы помочь Украине. Так что по этой инициативе должны поступить боеприпасы на 2 млрд евро. На встрече в Брюсселе политики согласовали предоставление Украине 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев.

Известно, что Великобритания передаст Украине снаряды с обедненным ураном. Они предназначены для боевых танков Challenger 2, поступающих на украинский фронт от британцев. В общем, союзники обещают отправить 28 танков Challenger 2. Такие снаряды, пояснила заместитель министра обороны Британии Анабель Голди, имеют сравнительно высокую эффективность для поражения современных танков и бронетехники.

В феврале 2023 года Эстония предложила правительствам стран-членов Евросоюза инвестировать около $4,3 млрд., чтобы вместе закупить 1 миллион боеприпасов для Украины. Таким образом, Таллин предлагает инвестировать в мир.