Україна проситиме терміново передати ракети для ППО на "Рамштайні" - Financial Times

Україна під час зустрічі контактної групи з оборони у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 21 квітня, закликатиме до термінових поставок ракет для систем ППО, побоюючись, що гостра їх нестача може дозволити Росії розпочати широкомасштабні повітряні атаки.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на три джерела.

Співрозмовники видання повідомили, що Київ вимагатиме від партнерів поповнити "свої запаси, що зменшуються". Як зазначається, західні союзники побоюються, що без достатньої протиповітряної оборони запланований проти російських окупантів контрнаступ "може провалитися".

"Тема протиповітряної оборони малої дальності дедалі частіше піднімається українцями. Якщо вони використають їх усі, це відкриє простір для військово-повітряних сил (Росії - Delo.ua)", - зазначив один з співрозмовників.

За словами спірозмовників видання, "виглядає похмуро" перспектива російських бомбардувань некерованими боєприпасами, скинутими з літаків. Західна розвідка раніше повідомляла, що Росія накопичує винищувачі та ударні вертольоти поблизу лінії фронту в Україні.

За інформацією Financial Times, США наприкінці лютого оцінили, що до 23 травня здатність України захищати свої війська на передовій буде "повністю знижена".

При цьому деякі західні чиновники зберігають оптимізм, посилаючись на те, що Росія й надалі не має переваги в повітрі, а Україна продовжує отримувати зброю від Заходу. Крім того, повільні темпи російських ракетних ударів по Україні "допомогли зберегти" запаси української ППО.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в понеділок провів підготовчі наради перед черговим засіданням міжнародної контактної групи з питань оборони України, яке має відбутися 21 квітня на американській військово-повітряній базі "Рамштайн" у Німеччині. Він підкреслив важливість якнайшвидшого забезпечення України зброєю та боєприпасами для перемоги у війні.