Росія все більше використовує застарілу техніку – CNN

Росія відчуває брак техніки й розгортає танки часів Другої світової війни, що є кроком назад, вважають західні експерти.

Про це повідомляє CNN.

Під час брифінгу офіційні особи заявили, що не бачили "значного збільшення кількості техніки" и що Москва розгортає танки, побудовані після Другої світової війни, в той час як вона намагається поповнити запаси втраченої бронетехніки.

"Якщо вже на те пішло, то вони (росіяни) використовують техніку старого покоління. Вони почали з Т-80 і Т-90, перейшли до Т-72, і ми бачили, як перші Т-55 викотили з ремонту, щоб ввести в бій, і така ж картина з артилерією", - сказали офіційні особи.

Т-90 був вперше представлений у 1992 році, Т-80 - у 1976 році, тоді як Т-72 був прийнятий на озброєння у 1972 році, а Т-55 - після Другої світової війни у 1948 році.

Експерти додали, що армія РФ відстає у технічному плані.

Чиновники також заявили, що у Росія все ще є проблеми з кадрами: незважаючи на здатність мобілізувати велику кількість особового складу, Москва все ще не забезпечує їх належною підготовкою.

"Ми бачили два відносно невеликі навчальні цикли, що пройшли в Білорусі, але з 150 000 осіб, які, за їхніми заявами, були мобілізовані, ми, ймовірно, бачили близько 15 000, які пройшли будь-яку підготовку на рівні роти", - сказали посадовці.

Нагадаємо, у російській зброї виявляють все більше компонентів із Китаю. Експерти повідомили, що знайшли китайські деталі в системі управління вогнем російських танків, які раніше використовували запчастини французького виробництва.