У зброї росіян знайшли китайські компоненти

У російській зброї виявляють все більше компонентів із Китаю. Експерти повідомили, що знайшли китайські деталі в системі управління вогнем російських танків, які раніше використовували запчастини французького виробництва.

Радник голави адміністрації президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк сказав, що коли мова йде про зброю, вилучену з поля бою, озброєні війська продовжують "знаходити різну електроніку", повідомляє sky news.

"Тенденція така, що зараз менше компонентів західного виробництва, але більше – неважко здогадатися, яка країна – виготовляє компоненти. Звичайно, Китай", - сказав він.

Китай, який позиціонував себе як посередника під час війни, неодноразово заперечував відправку військового обладнання до Росії після вторгнення Москви в Україну минулого року.

Проте розвіддані, зібрані українськими експертами на полі бою, стверджують, що в навігаційній системі безпілотних літальних апаратів "Орлан", які раніше використовували швейцарську систему, були знайдені компоненти китайського виробництва.

"Ми знаходимо багато різних речей, китайського виробництва", – додав пан Власюк.

Міністерство закордонних справ Китаю повідомили, що Китай розпочав нормальну торговельну співпрацю з усіма країнами, включаючи Росію, на основі рівності та взаємної вигоди.

"Що стосується експорту військової продукції, Китай завжди дотримувався розважливої ​​та відповідальної позиції. Позиція та дії Китаю завжди були такими", - йдетья в повідомленні.

Проте мова йде сама про комплектуючі. Українська сторона поки не бачить ознак наявності у російських окупантів на фронті в Україні зброї, виробленої у Китаї.