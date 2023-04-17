Данілов відповів, чи використовують окупанти зброю з Китаю на війні в Україні

Українська сторона поки не бачить ознак наявності у російських окупантів на фронті в Україні зброї, виробленої у Китаї.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю ТСН.

"Якщо б вона тут з’явилася, ви пам’ятаєте, коли з’явилися іранські ударні безпілотники, ми одразу про це зробили заяву. Ми їх розібрали, як кажуть, по кісточках, і навіть дані тих країн, компоненти яких там були використані. Ми до них звернемося офіційно, з питанням, чому так сталося і це треба обов’язково припинити. Китайського озброєння ми зараз на нашому фронті не бачимо", – зазначив він, коментуючи інформацію про те, що в опублікованих документах США нібито міститься інформація про те, що Китай погодився надати летальну допомогу Росії.

Данілов запевнив, якщо китайська зброя все ж з'явиться в російських окупантів, Україна одразу проінформує українське суспільство і світ.

"Але виходячи з глобальних питань Китаю, ми не бачимо, для чого він має зараз постачати зброю РФ", - сказав секретар РНБО.

За його словами, позиція Китаю нейтральна – вони не підтримують не одну, ні іншу сторону.

"Вперше китайська дипломатія вийшла у публічний простір з пропозицією 12 питань щодо завершення війни, але вони це називають дещо по-іншому. І це перше питання, чому ми не можемо це остаточно приймати. Там є речі, які можемо приймати, коли йдеться про територіальну цілісність, про ООН. Це, звісно, для нас корисно. Але є пункти, які є доволі сумнівними. Тому займаємося, працюємо, спостерігаємо. Скоро ми будемо мати великий обсяг інформації саме по цьому питанню", – додав Данілов.

Нагадаємо, газета The Guardian повідомляла, що згідно з оприлюдненими урядовими документами США , Китай схвалив надання Росії летальної допомоги для її війни в Україні , але хотів, щоб будь-які поставки залишалися в таємниці. У надсекретній розвідувальній довідці від 23 лютого йдеться, що Пекін схвалив поступове постачання зброї Москві, яку він маскує під цивільні предмети.

Раніше Китай запропонував мирний план з 12 пунктів щодо кризи в Україні, який закликав обидві сторони погодитися на поступову деескалацію, що веде до повного припинення вогню. Цей план був значною мірою відкинутий Заходом через відмову Китаю засудити Росію, а США та НАТО тоді заявили, що Китай розглядає можливість надсилання зброї Росії, що Пекін заперечив.