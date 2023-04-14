У Китаї відповіли, чи постачатимуть зброю Росії

Китай не продаватиме зброю сторонам, залученим до війни в Україні, та стежитиме за експортом товарів подвійного призначення.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Цінь Ґан, передає Associated Press.

Таким чином він відреагував на занепокоєння США та інших країн щодо того, що Китай розглядає можливість надання військової допомоги Росії.

Міністр також заявив про готовність Китаю сприяти переговорам для пошуку "мирного вирішення конфлікту" та додав, що всі сторони мають залишатися "об’єктивними та спокійними".

"Щодо експорту військової продукції Китай дотримується відповідальної позиції… Китай не надаватиме зброю відповідним сторонам конфлікту, а також керуватиме та контролюватиме експорт товарів подвійного призначення відповідно до законів і правил", — зазначив Цінь Ґан.

Нагадаємо, що очільник КНР Сі Цзіньпін прибув у Москву 20 березня й зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. Це перший візит Сі Цзіньпіна в Росію після початку її повномасштабної агресії проти України. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що ця зустріч свідчить про намір Пекіна забезпечити "дипломатичне прикриття" для російських злочинів в Україні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після візиту Сі Цзіньпіна у Москву заявив, що НАТО побачило деякі ознаки того, що Росія попросила в Китаю летальну допомогу для її використання у війні проти України.

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