В Китае ответили, будут ли поставлять оружие России

Китай не будет продавать оружие сторонам, вовлеченным в войну в Украине, и будет следить за экспортом товаров двойного назначения.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган, передает Associated Press.

Таким образом, он отреагировал на обеспокоенность США и других стран относительно того, что Китай рассматривает возможность оказания военной помощи России.

Министр также заявил о готовности Китая содействовать переговорам по поиску "мирного разрешения конфликта" и добавил, что все стороны должны оставаться "объективными и спокойными".

"В вопросе экспорта военной продукции Китай придерживается ответственной позиции... Китай не будет предоставлять оружие соответствующим сторонам конфликта, а также будет контролировать экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами", - отметил Цинь Ган.

Напомним, что глава КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Это первый визит Си Цзиньпина в Россию после начала ее полномасштабной агрессии против Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что эта встреча свидетельствует о намерении Пекина обеспечить "дипломатическое прикрытие" для российских преступлений в Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после визита Си Цзиньпина в Москву заявил, что НАТО увидела некоторые признаки того, что Россия попросила у Китая летальную помощь для ее использования в войне против Украины.

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