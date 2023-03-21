Россия могла попросить Китай о предоставлении летального оружия, – Столтенберг

НАТО увидела некоторые признаки того, что Россия попросила у Китая летальную помощь для ее использования в войне против Украины. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает CNN.

"Мы не видели никаких доказательств того, что Китай поставляет летальное оружие в Россию, но мы видели некоторые признаки того, что был такой запрос со стороны России, и это вопрос, рассматриваемый в Пекине китайскими властями", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что Китай не должен оказывать летальную помощь России, поскольку это означало бы поддержку войны.

Также генсек НАТО сказал, что визит лидера КНР Си Цзиньпина в Москву свидетельствует о более тесных связях между Китаем и РФ в последние годы.

"Мы видим, как Китай и Россия сближаются в военной области – совместные учения, совместное патрулирование, военно-морское и воздушное патрулирование; в экономической сфере, а также в политической и дипломатической сфере. Поэтому встреча в Москве является частью модели, в которой Китай и Россия работают все теснее и строят все более крепкое партнерство", – отметил он.

Напомним, что глава КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Это первый визит Си Цзиньпина в Россию после начала ее полномасштабной агрессии против Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что эта встреча свидетельствует о намерении Пекина обеспечить "дипломатическое прикрытие" для российских преступлений в Украине.