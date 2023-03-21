Росія могла попросити Китай про надання летальної зброї, – Столтенберг

НАТО побачило деякі ознаки того, що Росія попросила в Китаю летальну допомогу для її використання у війні проти України. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, передає CNN.

"Ми не бачили жодних доказів того, що Китай постачає летальну зброю до Росії, але ми бачили деякі ознаки того, що був такий запит із боку Росії, і це питання, яке розглядається в Пекіні китайською владою", – сказав Столтенберг.

Він зауважив, що Китай не повинен надавати летальну допомогу Росії, адже це означало б підтримку війни.

Також генсек НАТО сказав, що візит лідера КНР Сі Цзіньпіна в Москву свідчить про більш тісні зв'язки між Китаєм і РФ останніми роками.

"Ми бачимо, як Китай і Росія зближуються у військовій галузі – спільні навчання, спільне патрулювання, військово-морське та повітряне патрулювання; в економічній галузі, а також у політичній та дипломатичній сфері. Тому зустріч у Москві є частиною моделі, в якій Китай і Росія працюють дедалі тісніше і будують дедалі міцніше партнерство", – зазначив він.

Нагадаємо, що очільник КНР Сі Цзіньпін прибув у Москву 20 березня й зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. Це перший візит Сі Цзіньпіна в Росію після початку її повномасштабної агресії проти України. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що ця зустріч свідчить про намір Пекіна забезпечити "дипломатичне прикриття" для російських злочинів в Україні.