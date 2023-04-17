Данилов ответил, используют ли оккупанты оружие из Китая на войне в Украине

Украинская сторона пока не видит признаков наличия у российских оккупантов на фронте в Украине оружия, произведенного в Китае.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью ТСН.

"Если бы она здесь появилась, вы помните, когда появились иранские ударные беспилотники, мы сразу об этом сделали заявление. Мы их разобрали, как говорится, по косточкам, и даже данные тех стран, компоненты которых там были использованы. Мы к ним обратимся официально, с вопросом, почему так произошло и это нужно обязательно прекратить. Китайского вооружения мы сейчас на нашем фронте не видим", – отметил он, комментируя информацию о том, что в опубликованных документах США якобы содержится информация о том, что Китай согласился оказать летальную помощь России.

Данилов заверил, что если китайское оружие все же появится у российских оккупантов, Украина сразу проинформирует украинское общество и мир.

"Но исходя из глобальных вопросов Китая, мы не видим, для чего он должен сейчас поставлять оружие РФ", - сказал секретарь СНБО.

По его словам, позиция Китая нейтральная – они не поддерживают ни одну, ни другую сторону.

"Впервые китайская дипломатия вышла в публичное пространство с предложением 12 вопросов завершения войны, но они это называют несколько по-другому. И это первый вопрос, почему мы не можем окончательно это принимать. Там есть вещи, которые мы можем принимать, когда речь идет о территориальной целостности, об ООН. Это, конечно, нам полезно. Но есть пункты, которые довольно сомнительны. Поэтому занимаемся, работаем, наблюдаем. Скоро мы будем иметь большой объем информации именно по этому вопросу", - добавил Данилов.

Напомним, газета The Guardian сообщала, что согласно обнародованным правительственным документам США, Китай одобрил предоставление России летальной помощи для ее войны в Украине, но хотел, чтобы любые поставки оставались в тайне. В сверхсекретной разведывательной справке от 23 февраля говорится, что Пекин одобрил постепенные поставки оружия Москве, которую он маскирует под гражданские предметы

Ранее Китай предложил мирный план по 12 пунктам по кризису в Украине, который призвал обе стороны согласиться на постепенную деэскалацию, ведущую к полному прекращению огня. Этот план был в значительной степени отвергнут Западом из-за отказа Китая осудить Россию, а США и НАТО тогда заявили, что Китай рассматривает возможность передачи оружия России, что Пекин отрицает.