Утечка документов: Китай согласился тайно вооружить Россию

Согласно обнародованным правительственным документам США, Китай одобрил предоставление России летальной помощи для ее войны в Украине, но хотел, чтобы любые поставки оставались в тайне.

В сверхсекретной разведывательной справке от 23 февраля говорится, что Пекин одобрил постепенные поставки оружия Москве, которую он маскирует под гражданские предметы, информирует The Guardian.

Издание сообщает, что разведданные были собраны американскими агентами, подслушивающими разговоры российской спецслужбы. Россияне заявили, что центральная военная комиссия Китая хотела, чтобы поставки оставались в тайне.

Утечка информации о готовности Китая прислать оружие России выглядит настоящей, поскольку вскоре после даты отчетов разведки в феврале официальные лица правительства США публично заявили об этом. Пекин решительно отрицает обвинения. Пока доказательств того, что такое оружие действительно было отправлено нет.

Пекин говорит, что хочет помочь в политическом урегулировании войны, но западные лидеры считают явную преданность Си Цзиньпина Владимиру Путину подрывом этой позиции.

В пятницу министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что его страна не будет поставлять оружие ни одной из сторон конфликта, а также ограничит экспорт технологий двойного назначения.