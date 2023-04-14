Витік документів: Китай погодився таємно озброїти Росію

Згідно з оприлюдненими урядовими документами США , Китай схвалив надання Росії летальної допомоги для її війни в Україні , але хотів, щоб будь-які поставки залишалися в таємниці.

У надсекретній розвідувальній довідці від 23 лютого йдеться, що Пекін схвалив поступове постачання зброї Москві, яку він маскує під цивільні предмети, інформує The Guardian.

Видання повідомляє, що розвіддані були зібрані американськими агентами, які підслуховували розмови російської спецслужби. Росіяни заявили, що центральна військова комісія Китаю хотіла, щоб поставки залишалися в таємниці.

Витік інформації про готовність Китаю надіслати зброю Росії виглядає справжнім, оскільки незабаром після дати звітів розвідки в лютому офіційні особи уряду США публічно заявили про це. Пекін рішуче заперечує звинувачення. Наразі доказів того, що така зброя дійсно була відправлена немає.

Пекін каже, що хоче допомогти в політичному врегулюванні війни, але західні лідери вважають явну відданість Сі Цзіньпіна Володимиру Путіну підривом цієї позиції.

У п'ятницю міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що його країна не постачатиме зброю жодній із сторін конфлікту, а також обмежить експорт технологій подвійного призначення.