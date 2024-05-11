ФГВФО знову виставить на аукціон активи банку "Фінанси та Кредит"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) повторно виставляє на аукціон активи АТ "Банк "Фінанси та Кредит". Загальна заборгованість за договорами сягає 2,2 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Фонду.

Так, 20 травня 2024 року в системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу активів фінустанови. Частина активів, повторно виставлених на торги у лоті GL18N125761, перебуває у заставі Національного банку України.

Зазначається, що на аукціон виставлено права вимоги за 10 кредитними договорами, укладеними з суб’єктами господарювання. Компанії-позичальники ведуть діяльність у сфері виробництва фармацевтичних препаратів та матеріалів і не перебувають у процесі припинення. Загальна заборгованість за договорами сягає 2,2 млрд грн.

У ФГВФО також закликали звернути увагу, що на продаж виставлено не передане у заставу за кредитними договорами майно, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку.

У заставу оформлено, зокрема:

єдиний майновий комплекс (нерухоме та рухоме майно, основні засоби) у Львові, площею 36,8 тис. кв м,

об’єкти нерухомості у Києві на вул. Саксаганського загальною площею близько 3 тис. кв м та на просп. Перемоги загальною площею 1,7 тис. кв м.

Також у забезпечення виконання зобов'язань за договорами передано прості іменні акції, майнові права на отримання товару, земельні ділянки (загальна площа - 23,7 га) в Київській області.

Початкова ціна лоту – 2,2 млрд грн.

Торги відбудуться за голландською, "гібридною" моделлю аукціону. Участь у торгах можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, крім позичальників та поручителів за кредитом, а також крім осіб, пов'язаних з державою-агресором.

Виведення 519 млн грн з банку "Фінанси та Кредит": Жеваго та його спільникам повідомлено про нову підозру

Днями Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про нову підозру колишньому акціонеру банку "Фінанси та Кредит" Костянтину Жеваго, ексголові правління банку та його двом заступникам. Їх підозрюють у створенні злочинної організації для виведення 519 мільйонів гривень з фінустанови.

За даними слідства, у 2007-2010 роках Жеваго сформував злочинне угруповання, до якого увійшли керівництво банку та наближені до олігарха особи. Підконтрольна Жеваго компанія отримала в банку кредит з порушенням правил, після чого ці кошти були виведені на офшорні фірми олігарха.

Щоб приховати незаконне походження грошей, у 2010-2015 роках учасники схеми укладали фіктивні кредитні угоди між підконтрольною компанією та банком. Додаткові угоди систематично і безпідставно збільшували кредитний ліміт без застави.

Таким чином зловмисники вивели з банку 519 мільйонів гривень, які надалі були відмиті. Загальні збитки "Фінансів та Кредиту" від кредитування компанії Жеваго склали 1,4 мільярда гривень.

Також варто зазначити, що раніше ДБР вже повідомляло про підозру Жеваго та іншим керівникам банку за іншим фактом - організації розтрати 113 млн доларів фінансових активів.

На даний момент застосовано арешт до майна підозрюваних осіб та пов’язаних з ними юридичних осіб, включаючи акції підприємств, нерухомість та інші цінності на суму сотень мільйонів гривень.

Попередні затримання у справі банку "Фінанси та кредит"

У відомстві нагадали, що наприкінці 2023 року в цьому кримінальному провадженні було викрито та затримано ще двох колишніх заступників голови правління банку "Фінанси та кредит". Їм було повідомлено про підозру за аналогічними статтями та обрано запобіжний захід у вигляді триманні під вартою із визначенням суми застави в розмірі 450 млн грн та 467 млн грн відповідно. Станом на теперішній час заставу не внесено.

Жеваго ж підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень за частиною 3 статті 27, частиною 5 статті 191 (організація привласнення чи розтрати майна в особливо великих розмірах або організованою групою) та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу (відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене організованою групою або в особливо великому розмірі). У липні 2021 року він був оголошений у міжнародний розшук.

У січні 2023 року Фонд гарантування вкладів подав проти Жеваго позов про відшкодування збитків банку "Фінанси та кредит" та його кредиторів на суму 46 мільярдів гривень. У березні Господарський суд Києва арештував частину активів компанії Жеваго Ferrexpo в рамках справи за позовом ФГВ.