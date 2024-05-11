ФГВФЛ снова выставит на аукцион активы банка "Финансы и Кредит"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) повторно выставляет на аукцион активы АО "Банк "Финансы и Кредит". Общая задолженность по договорам составляет 2,2 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

Так, 20 мая 2024 года в системе Prozorro.Продажи состоится аукцион по продаже активов финучреждения. Часть активов, повторно выставленных на торги в лоте GL18N125761, находится в залоге Национального банка Украины.

Отмечается, что на аукцион выставлены права требования по 10 кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования. Компании-заемщики ведут деятельность в сфере производства фармацевтических препаратов и материалов и не находятся в процессе прекращения. Общая задолженность по договорам составляет 2,2 млрд грн.

В ФГВФЛ также призвали обратить внимание, что на продажу выставлено не переданное в залог по кредитным договорам имущество, а право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке.

В залог оформлено, в частности:

единый имущественный комплекс (недвижимое и движимое имущество, основные средства) во Львове, площадью 36,8 тыс. кв м,

объекты недвижимости в Киеве на ул. Саксаганского общей площадью около 3 тыс. кв. м и на просп. Победы общей площадью 1,7 тыс. кв.

Также в обеспечение выполнения обязательств по договорам переданы простые именные акции, имущественные права на получение товара, земельные участки (общая площадь – 23,7 га) в Киевской области.

Начальная цена лота – 2,2 млрд. грн.

Торги пройдут по голландской, "гибридной" модели аукциона. Участие в торгах могут принять как юридические, так и физические лица, кроме заемщиков и поручителей по кредиту, а также лиц, связанных с государством-агрессором.

Вывод 519 млн грн из банка "Финансы и Кредит": Жеваго и его сообщникам доложено о новом подозрении

На днях Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о новом подозрении бывшему акционеру банка "Финансы и Кредит" Константину Жеваго, экс-главе правления банка и его двум заместителям. Их подозревают в создании преступной организации для вывода 519 миллионов гривен из финучреждения.

По данным следствия, в 2007-2010 годах Жеваго сформировал преступную группировку, в которую вошли руководство банка и приближенные к олигарху лица. Подконтрольная Жеваго компания получила у банка кредит с нарушением правил, после чего эти средства были выведены на оффшорные фирмы олигарха.

Чтобы скрыть незаконное происхождение денег, в 2010-2015 годах участники схемы заключали фиктивные кредитные соглашения между подконтрольной компанией и банком. Дополнительные сделки систематически и безосновательно увеличивали кредитный предел без залога.

Таким образом, злоумышленники вывели из банка 519 миллионов гривен, которые в дальнейшем были отмыты. Общий ущерб "Финансов и Кредита" от кредитования компании Жеваго составил 1,4 миллиарда гривен.

Также следует отметить, что ранее ГБР уже сообщало о подозрении Жеваго и другим руководителям банка по другому факту – организации растраты 113 млн долларов финансовых активов.

На данный момент применен арест к имуществу подозреваемых и связанных с ними юридических лиц, включая акции предприятий, недвижимость и другие ценности на сумму сотен миллионов гривен.

Предыдущие задержания по делу банка "Финансы и кредит"

В ведомстве напомнили, что в конце 2023 года в этом уголовном производстве были разоблачены и задержаны еще два бывших заместителя главы правления банка "Финансы и кредит". Им было сообщено о подозрении по аналогичным статьям и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением суммы залога в размере 450 млн грн и 467 млн грн соответственно. По состоянию на данный момент залог не внесен.

Жеваго же подозревают в совершении уголовных правонарушений по части 3 статьи 27, части 5 статьи 191 (организация присвоения или растраты имущества в особо крупных размерах или организованной группой) и частью 3 статьи 209 Уголовного кодекса (отмывание имущества, полученного преступным путем, совершенное в особо крупном размере). В июле 2021 года он был объявлен в международный розыск.

В январе 2023 года Фонд гарантирования вкладов подал против Жеваго иск о возмещении убытков банка "Финансы и кредит" и его кредиторов на сумму 46 миллиардов гривен. В марте Хозяйственный суд Киева арестовал часть активов компании Жеваго Ferrexpo в рамках дела по иску ФГИ.