Фонд гарантирования вкладов продает кредиты Златобанка на 16 миллиардов. Среди обеспечения – самолеты Boeing

Фонд гарантирования вкладов физических лиц анонсировал продажу активного пула от ОАО Златобанк, в который входят, в частности, корпоративные права в ООО "Торгово-Логистический Комплекс "Арктика".

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Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Аукцион в системе Prozorro.Продажи запланирован на 15 февраля и включает в себя активы, часть из которых находится в залоге у Национального банка Украины. Некоторые активы и контрагенты имеют связь с акционерами Златобанка.

Стартовая цена лота составляет 1,59 млрд грн, а продажа состоится методом голландского аукциона.

В ФГВФЛ отметили, что лот содержит 21,05% корпоративных прав в "Арктике", дебиторскую задолженность, права, требования и имущественные права по кредитным соглашениям с юридическими и физическими лицами. Входящие в лот активы уже предлагались на продажу отдельно, однако не нашли покупателей.

Согласно сообщению, общая сумма задолженности по договорам превышает 16 млрд. грн. В качестве обеспечения по кредитам выступают объекты жилой и коммерческой недвижимости, земельные участки, включая квартиру в Киеве, коммерческие помещения в Харькове, здания в Днепропетровской области и земельные участки в Киевской области, а также два самолета Боинг 737-500 1993 года выпуска.

Кроме того, в обеспечение выполнения обязательств перед банком входят имущественные права на доли в уставных капиталах юридических лиц, включая одного из заемщиков и финансовые гарантии.

Ликвидация Златобанка

Добавим, Златобанк был основан в 2008 году. По состоянию на 1 июля 2014 г. общие активы банка составили 7,909 млрд. грн., по их величине Златобанк занимал 27-е место среди всех 173 банков Украины.

К концу 2013 года региональная сеть Златобанка насчитывала 69 дирекций и отделений, из них 26 Региональных дирекций и 42 отделения, а клиентами банка были 115 тыс. человек.

Напомним, что регулятор еще 13 февраля 2015 отнес Златобанк в категорию неплатежеспособных, а в мае решил ликвидировать. Через четыре года акционеры банка в судебном порядке добились через Верховный суд решения об отмене признания банка неплатежеспособным, что заблокировало процедуру его ликвидации.

Нацбанк 18 ноября 2021 года добился в Верховном суде отмена возбуждения дела о банкротстве Златобанка, что позволило вернуть процедуру ликвидации банка в правовое поле и продолжить его ликвидацию.

Конечным владельцем Златобанка был украинский бизнесмен Леонид Юрушев (основатель ликвидированного в 2014 году банка "Форум"), бизнес-партнерами которого являются Ринат Ахметов и бывший министр обороны Павел Лебедев.