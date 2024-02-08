ФГВФО продає кредити Златобанку з боргами на 16 мільярдів. Серед забезпечення - літаки Boeing

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб анонсував продаж активного пулу від ПАТ Златобанк, до якого входять, зокрема, корпоративні права у ТОВ "Торгово-Логістичний Комплекс "Арктика".

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Про це повідомляє прес-служба фонду.

Аукціон в системі Prozorro.Продажі запланований на 15 лютого і включає активи, частина з яких знаходиться в заставі у Національного банку України. Деякі з активів та контрагентів мають зв'язок з акціонерами Златобанку.

Стартова ціна лоту становить 1,59 млрд грн, а продаж відбудеться методом голландського аукціону.

У ФГВФО зазначили, що лот містить 21,05% корпоративних прав у "Арктиці", дебіторську заборгованість, права, вимоги та майнові права за кредитними угодами з юридичними та фізичними особами. Активи, що входять до лота, вже пропонувались на продаж окремо, проте не знайшли покупців.

Згідно з повідомленням, загальна сума заборгованості за договорами перевищує 16 млрд грн. В якості забезпечення за кредитами виступають об'єкти житлової та комерційної нерухомості, земельні ділянки, включно з квартирою в Києві, комерційними приміщеннями в Харкові, будівлями в Дніпропетровській області та земельними ділянками в Київській області, а також два літаки Боїнг 737-500 1993 року випуску.

Окрім того, в забезпечення виконання зобов’язань перед банком входять майнові права на частки в статутних капіталах юридичних осіб, включно з одним із позичальників та фінансові гарантії.

Ліквідація Златобанку

Додамо, Златобанк був заснований у 2008 році. Станом на 1 липня 2014 року загальні активи банку становили 7,909 млрд. грн., за їх величиною Златобанк займав 27-е місце серед усіх 173 банків України.

На кінець 2013 року регіональна мережа Златобанку налічувала 69 дирекцій та відділень, з них 26 Регіональних дирекцій та 42 відділення, а клієнтами банку були 115 тис. осіб.

13 лютого 2015 року НБУ відніс Златобанк до категорії неплатоспроможних, а у травні вирішив ліквідувати. Чотири роки потому акціонери банку в судовому порядку домоглися через Верховний суд рішення про скасування визнання банку неплатоспроможним, що заблокувало процедуру його ліквідації.

Натомість Нацбанк 18 листопада 2021 року домігся у Верховному суді скасування порушення справи про банкрутство Златобанку, що дало змогу повернути процедуру ліквідації банку у правове поле та продовжити його ліквідацію.

Кінцевим власником Златобанку був український бізнесмен Леонід Юрушев (засновник ліквідованого у 2014 році банку "Форум"), бізнес-партнерами якого є Рінат Ахметов і колишній міністр оборони Павло Лебедєв.