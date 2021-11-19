Верховный Суд окончательно узаконил банкротство Златобанка

18 ноября Палата для рассмотрения дел о банкротстве Кассационного хозяйственного суда отказала в удовлетворении кассационной жалобы об отмене судебного решения о возбуждении дела о банкротстве АО "Златобанк".

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

"Мы приветствуем решение Верховного Суда. Это свидетельствует об окончательном возвращении Златобанка в управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и правомерности дальнейшего применения в банке процедуры прекращения деятельности исключительно в порядке, предусмотренном Законами Украины "О банках и банковской деятельности" и "О системе" гарантирование вкладов физических лиц", – отметил начальник управления правовой и судебной работы с проблемными активами Юридического департамента НБУ Сергей Бойко.

Палата для рассмотрения дел о банкротстве Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда, изучив материалы дела и заслушав аргументы сторон, оставила это постановление без изменений.

Постановление Верховного Суда является окончательным по указанному судебному делу и обжалованию не подлежит.

Напомним, Златобанк находился в статусе "зомби-банка" почти два года: бывшие акционеры в феврале 2019 года в судебном порядке добились обжалования решений о признании банка неплатежеспособным и тем самым заблокировали процедуру его ликвидации. Фонд был вынужден остановить расчеты с вкладчиками и кредиторами банка.

Более того, в июле 2019 года экс-владельцы финучреждения попытались переименовать его в банк "Злато" и начать процедуру обычного банкротства, которая к банкам не применима. Однако по итогам судебных тяжб, фонду удалось восстановить статус-кво: перерегистрацию признали незаконной, а дело о банкротстве закрыли.

Северный апелляционный хозяйственный суд в январе 2021 года удовлетворил апелляционные жалобы НБУ и ФГВФЛ, отменив решение первой инстанции о возбуждении дела о банкротстве Златобанка.

2 февраля ФГВФЛ восстановил контроль над Златобанком, а с 12 февраля — и над банком "Капитал".