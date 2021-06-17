Фонд гарантирования пускает с молотка два самолета Златобанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставит на продажу на открытом электронном аукционе право требования по кредиту юрлица, основной вид деятельности которой — пассажирский авиационный транспорт.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, актив находится в залоге НБУ и принадлежит АО "Златобанк", который находится в ликвидации.

Обеспечением по кредиту выступают два пассажирских самолета Boeing 737-500, каждый из которых оснащен двумя двигателями типа CFM56-3С-1 (год выпуска воздушных судов — 1993 год), а также имущественные права на денежные средства по договору выполнения чартерных авиаперевозок.

Общая сумма задолженности по кредитному договору составляет 830,6 млн грн. Начальная цена лота — 830,6 млн грн.

Торги состоятся 2 июля 2021 года в системе Prozorro.Продажи.

Аукцион пройдет по английской модели. В нем могут принять участие юридические и физические лица, кроме заемщика и поручителя по кредиту.

Для этого нужно предварительно зарегистрироваться на одной из официальных торговых площадок, авторизованных в системе Prozоrro.Продажи.

Победителем аукциона станет участник, который предложит самую высокую цену за лот. Следить за ходом торгов могут все желающие. Деньги, полученные от продажи этого актива, Фонд направит на расчеты с кредиторами Златобанка.

Напомним, 2 февраля ФГВФЛ восстановил контроль над Златобанком, а с 12 февраля — и над банком "Капитал".

Златобанк находился в статусе "зомби-банка" почти два года: бывшие акционеры в феврале 2019 года в судебном порядке добились обжалования решений о признании банка неплатежеспособным и тем самым заблокировали процедуру его ликвидации. Фонд был вынужден остановить расчеты с вкладчиками и кредиторами банка.

Более того, в июле 2019 года экс-владельцы финучреждения попытались переименовать его в банк "Злато" и начать процедуру обычного банкротства, которая к банкам не применима. Однако, по итогам судебных тяжб, фонду удалось восстановить статус-кво: перерегистрацию признали незаконной, а дело о банкротстве закрыли.