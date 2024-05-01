ФГВФЛ организует повторный аукцион, чтобы продать пул активов Златобанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) анонсировал аукцион по продаже пула активов Златобанка, в которые входит и 21,05% доля корпоративных прав в уставном капитале ООО "Торгово-Логистический Комплекс "Арктика".

В состав лота GL18N625929 вошли и другие активы, которые значатся на балансе банка и должны быть реализованы, в частности:

права требования и имущественные права по кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования и физическими лицами, которые частично в залоге Национального банка Украины;

дебиторская задолженность хозяйствующих субъектов и физических лиц;

имущественные права по дебиторской задолженности;

имущественные права на долю корпоративных прав в уставном капитале юридических лиц.

В то же время обеспечением по кредитам выступают объекты жилой, коммерческой недвижимости и земельные участки (квартира в Киеве, нежилые помещения в Харькове и Днепропетровской области, а также два земельных участка в Киевской области), два самолета Боинг 737-500 1993 года выпуска и финансовое поручительство.

Аукцион состоится 8 мая в системе Prozorro.Продажи. Начальная цена лота – 167,7 миллиона гривен. В ФГВФЛ обратили внимание, что на продажу выставлено не переданное в залог по кредитным договорам имущество, а право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке.

Торги будут проходить по голландской модели аукциона: сначала объявляется самая высокая цена на продаваемый товар, а затем ставки снижаются до той, на которую согласится первый покупатель, которому и продается товар. Участие в торгах могут принять как юридические, так и физические лица, кроме РФ или лиц, связанных с государством-агрессором.

Напомним, что включенные в состав лота активы уже не раз выставлялись на индивидуальные торги, а также в составе пула, однако до сих пор не нашли своих покупателей. К примеру, ранее аналогичный аукцион был запланирован на 15 февраля.

Ликвидация Златобанка

Добавим, что Златобанк был основан в 2008 году. По состоянию на 1 июля 2014 года общие активы банка составили 7,909 миллиарда гривен, по их величине Златобанк занимал 27 место среди всех 173 банков Украины.

К концу 2013 года региональная сеть Златобанка насчитывала 69 дирекций и отделений, из них 26 региональных дирекций и 42 отделения, а клиентами банка были 115 тысяч людей.

13 февраля 2015 года НБУ отнес Златобанк в категорию неплатежеспособных, а в мае решил ликвидировать. Через четыре года акционеры банка в судебном порядке добились через Верховный суд решения об отмене признания банка неплатежеспособным, что заблокировало процедуру его ликвидации.

Нацбанк 18 ноября 2021 года добился в Верховном суде отмены возбуждения дела о банкротстве Златобанка, что позволило вернуть процедуру ликвидации банка в правовое поле и продолжить его ликвидацию.

Конечным владельцем Златобанка был украинский бизнесмен Леонид Юрушев (основатель ликвидированного в 2014 году банка "Форум"), бизнес-партнерами которого являются Ринат Ахметов и бывший министр обороны Павел Лебедев.

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