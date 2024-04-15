Хочет обхитрить через суд: ФГВФЛ обеспокоен действиями владельца обанкротившегося Мегабанка

Основной акционер обанкротившегося Мегабанка (Харьков) Виктор Субботин не выполняет перед банком обязательства по кредитам, выданным в свое время группе связанных с ним же компаний. Как указывают в Фонде гарантирования вкладов физических лиц, он пытается через суд вывести из-под банковского залога ликвидные активы этих компаний.

Отмечается, что во время работы этого финучреждения на рынке таким лицам был оформлен ряд кредитных договоров и выданы значительные средства. В частности, это касалось группы компаний, в которых сам Субботин или члены его семьи являются бенефициарами. В настоящее время совокупная задолженность составляет более 2,3 миллиарда гривен.

ФГВ сообщает, что должники Мегабанка игнорируют выполнение кредитных обязательств: не осуществляется погашение ни процентов за пользование кредитными средствами, ни основной задолженности по договорам. Официальные обращения Мегабанка, убытки которого из-за таких действий только растут, остаются без ответа, что, как делают вывод в фонде, свидетельствует об умышленном уклонении связанными с акционером юрлицами от исполнения денежных обязательств.

"Заемщики вместо того, чтобы возвращать свои долги, пользуясь ситуацией в стране, пытаются через суд вывести ликвидный залог путем отказа от дальнейшего исполнения обязательств по ипотечным договорам и отмены обременений, что лишит Мегабанк как кредитора возможности получить удовлетворение своих требований за счет залогового имущества", – говорится в сообщении.

Напомним, 2 июня 2022 года Национальный банк Украины отнес Мегабанк к категории неплатежеспособных. Примечательно, что хотя временная администрация считалась введенной в банк с утра 3 июня, фактически это произошло не сразу из-за игнорирования требований ФГВ.

Публично же Субботин как основатель и мажоритарный акционер финучреждения выступил с недовольством решением НБУ, предупредив о его возможных "катастрофических" последствиях, однако владелец быстро "сдался" и банк перешел под управление ФГВ.

При этом фонд пытался спасти банк. 7 июня он объявил открытый конкурс с целью поиска потенциального инвестора, который полностью или частично принял бы активы и обязательства Мегабанка, купив переходный банк, созданный фондом, или же сам обанкротившийся банк целиком.

Однако в ходе открытого конкурса по выводу с рынка Мегабанка не поступило ни одного конкурсного предложения от потенциальных инвесторов. В итоге в конце июля 2022 года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации финучреждения. Первые активы обанкротившегося банка фонд начал продавать с 23 сентября того же года.