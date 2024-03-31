ТопФінанс-2022 ТопФинанс-2024
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категория
Банки
Дата публикации

ФГВФЛ выставит на продажу 28 земельных участков, принадлежавших Укрбудинвестбанку

ФГВФЛ выставит на продажу 28 земельных участков, принадлежавших Укрбудинвестбанку
Фото: facebook / ukrbudinvestbank

В течение 3-5 апреля 2024 года в системе Prozorro.Продажи состоятся аукционы по продаже активов АО "Укрбудинвестбанк", ликвидируемого Фондом гарантирования вкладов физических лиц. Отдельными лотами на торги выставляются 28 земельных участков в Киевской области: по 10 участков – 3 и 4 апреля, 8 участков – 5 апреля.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit.
10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни.
Забронировать участие

Об этом говорится в пресс-релизе Фонда.

Все выставленные на аукционы участки расположены в с. Музычи Киево-Святошинского района Киевской области (20 мин на авто от Киева). Целевое предназначение – земли жилой и общественной застройки. Общая площадь выставленных на торги участков составляет 7,01 га.

"Рядом протекает река Ирпень, а в самом селе есть несколько озер, поэтому активы могут заинтересовать ищущих участок, например, под строительство частного дома", - сообщают в ФГВФЛ.

В каждый лот, кроме земельного участка, также включены основные средства.

Также в Фонде отмечается, что торги будут проходить по английской модели аукциона. Участие в них могут принять как юридические, так и физические лица, за исключением Российской Федерации или лиц, связанных с государством-агрессором.

Средства, полученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение ликвидируемых требований кредиторов банков.

Ликвидация УБИБ: причины

В августе 2023 года НБУ отнес Укрбудинвестбанк в категорию проблемных в связи с тем, что финучреждение не выполнило решение регулятора об ограничении осуществления отдельных видов операций.

Как отмечали в Нацбанке, после этого финансовое состояние УБИБ существенно ухудшилось, а менеджмент и владельцы не приняли надлежащие меры для предотвращения наступления неплатежеспособности.

Из-за того, что Укрбудинвестбанк, в частности, не выполнил письменное требование НБУ, не учел в полном объеме замечания к плану мероприятий, не осуществил действенные меры по улучшению финансового состояния и приведению своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства, 7 сентября он был признан неплатежеспособным.

3 октября Фонд гарантирования вкладов направил Нацбанку предложение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Укрбудинвестбанка в соответствии с планом урегулирования неплатежеспособного финучреждения, и уже 5 октября было решено отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать.

Кто владелец Укрбудинвестбанка

Ранее совладельцем УБИБа был зять народного депутата Юлии Тимошенко Артур Чечеткин, которому принадлежало 46,31% акций банка. Однако в июне 2020 года он продал свою долю и вышел из состава акционеров.

Согласно данным на 1 января 2023 года, владельцами финучреждения являются Светлана Демьяненко (74,93%), Юлия Подгорниц, Людмила Миневич (по 9,9%) и Наталья Шишова (5,27%).

Автор:
Ольга Колесниченко