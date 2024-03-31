ФГВФЛ выставит на продажу 28 земельных участков, принадлежавших Укрбудинвестбанку

В течение 3-5 апреля 2024 года в системе Prozorro.Продажи состоятся аукционы по продаже активов АО "Укрбудинвестбанк", ликвидируемого Фондом гарантирования вкладов физических лиц. Отдельными лотами на торги выставляются 28 земельных участков в Киевской области: по 10 участков – 3 и 4 апреля, 8 участков – 5 апреля.

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Об этом говорится в пресс-релизе Фонда.

Все выставленные на аукционы участки расположены в с. Музычи Киево-Святошинского района Киевской области (20 мин на авто от Киева). Целевое предназначение – земли жилой и общественной застройки. Общая площадь выставленных на торги участков составляет 7,01 га.

"Рядом протекает река Ирпень, а в самом селе есть несколько озер, поэтому активы могут заинтересовать ищущих участок, например, под строительство частного дома", - сообщают в ФГВФЛ.

В каждый лот, кроме земельного участка, также включены основные средства.

Также в Фонде отмечается, что торги будут проходить по английской модели аукциона. Участие в них могут принять как юридические, так и физические лица, за исключением Российской Федерации или лиц, связанных с государством-агрессором.

Средства, полученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение ликвидируемых требований кредиторов банков.

Ликвидация УБИБ: причины

В августе 2023 года НБУ отнес Укрбудинвестбанк в категорию проблемных в связи с тем, что финучреждение не выполнило решение регулятора об ограничении осуществления отдельных видов операций.

Как отмечали в Нацбанке, после этого финансовое состояние УБИБ существенно ухудшилось, а менеджмент и владельцы не приняли надлежащие меры для предотвращения наступления неплатежеспособности.

Из-за того, что Укрбудинвестбанк, в частности, не выполнил письменное требование НБУ, не учел в полном объеме замечания к плану мероприятий, не осуществил действенные меры по улучшению финансового состояния и приведению своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства, 7 сентября он был признан неплатежеспособным.

3 октября Фонд гарантирования вкладов направил Нацбанку предложение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Укрбудинвестбанка в соответствии с планом урегулирования неплатежеспособного финучреждения, и уже 5 октября было решено отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать.

Кто владелец Укрбудинвестбанка

Ранее совладельцем УБИБа был зять народного депутата Юлии Тимошенко Артур Чечеткин, которому принадлежало 46,31% акций банка. Однако в июне 2020 года он продал свою долю и вышел из состава акционеров.

Согласно данным на 1 января 2023 года, владельцами финучреждения являются Светлана Демьяненко (74,93%), Юлия Подгорниц, Людмила Миневич (по 9,9%) и Наталья Шишова (5,27%).