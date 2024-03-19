С Рожковой и бывших руководителей "Платинум Банка" взыскали 1,5 млрд грн

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда принял окончательное решение по делу о взыскании с связанных лиц Платинум Банка 1,477 млрд грн. Среди ответчиков – первая заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

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Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц в ответ на запрос "Экономической Правды".

Эту информацию также подтвердила и сама Екатерина Рожкова.

Соответствующее решение суд принял 18 марта 2024 года. Это решение суда окончательно и не подлежит обжалованию.

Свое решение Верховный суд принял, рассматривая решение Северного апелляционного хозяйственного суда, признавшего правомерными требования Фонда гарантирования вкладов физических лиц к бывшим топ-менеджерам обанкротившегося "Платинум Банка". Соответствующее решение апелляционный суд вынес еще в июне 2023 года.

Еще в июле 2023 года Екатерина Рожкова в комментарии изданию сообщала, что подала кассационную жалобу на решение суда.

"Первая инстанция была не в пользу Фонда гарантирования. Было закрыто слушание и в первой инстанции, и в апелляции. Сейчас мы подали кассацию", – заявила она.

Как отмечают в ФГВФЛ, после начала процедуры вывода "Платинум Банка" с рынка были установлены факты вывода из него активов до признания банка неплатежеспособным.

В августе 2020 года Фонд подал иск в Хозяйственный суд города Киева с целью возмещения ущерба, нанесенного "Платинум Банку" и его кредиторам в размере 1 477 708 016,17 грн.

Решение суда касается взыскания средств с 10 бывших членов правления и наблюдательного совета "Платинум Банка". Среди которых, в частности, Екатерина Рожкова (бывшая и.о. председателя правления "Платинум Банка", сейчас – первая заместитель главы НБУ), Константин Смольский (бывший председатель правления "Платинум Банка"), Григорий Гуртовой (бывший председатель наблюдательного совета), другие лица.

Фонд гарантирования вкладов указывает, что независимый форензик-аудит установил ряд фактов вывода активов из банка до признания его неплатежеспособным.

Средства, которые должны быть взысканы по иску, пойдут на расчеты с кредиторами этих банков, а также с государством по ссудам, предоставленным в 2014-2016 годах для выплат гарантированной суммы вкладчикам. Решение суда предусматривает солидарное взыскание ущерба.

О "Платинум Банке"

Platinum Bank (ранее – Международный ипотечный банк) – бывший банк созданный в 2005 году, специализированный розничный банк, предлагавший депозитные и кредитные продукты для клиентов через сеть отделений и пунктов продаж на всей территории Украины. ПАО "ПтБ" было зарегистрировано Национальным банком Украины в 2005 году. Банк осуществлял свою деятельность на основе лицензии НБУ.

11 января 2017 года НБУ признал неплатежеспособным ПАО "Платинум Банк". Возмещение средств физических лиц - клиентов банка в пределах гарантированной суммы осуществляет Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

23 февраля 2017 года НБУ принял решение о ликвидации "Платинум Банка".