З Рожкової та колишніх керівників "Платинум Банку" стягнули 1,5 млрд грн

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду ухвалив остаточне рішення у справі про стягнення з пов’язаних осіб Платинум Банку 1,477 млрд грн. Серед відповідачів — перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова.

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Про це повідомили у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб у відповідь на запит "Економічної Правди".

Цю інформацію виданню також підтвердила і сама Катерина Рожкова.

Повідомляється, що відповідне рішення суд ухвалив 18 березня 2024 року. Це рішення суду є остаточним та не підлягає оскарженню.

Своє рішення Верховний суд ухвалив, розглядаючи рішення Північного апеляційного господарського суду, який визнав правомірними вимоги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до колишніх топменеджерів збанкрутілого "Платинум Банку". Відповідне рішення апеляційний суд ухвалив ще у червні 2023 року.

Ще в липні 2023 року Катерина Рожкова у коментарі виданню повідомляла, що подала касаційну скаргу на це рішення суду.

"Перша інстанція була не на користь Фонду гарантування. Було закрите слухання і в першій інстанції, і в апеляції. Зараз ми подали касацію", - заявила вона.

Як зазначають у ФГВФО, після початку процедури виведення "Платинум Банку" з ринку було встановлено факти виведення з нього активів до визнання банку неплатоспроможним.

У серпні 2020 року Фонд подав позов до Господарського суду міста Києва з метою відшкодування збитків, завданих "Платинум Банку" та його кредиторам у розмірі 1 477 708 016,17 грн.

Зазначається, що рішення суду стосується стягнення коштів з 10 колишніх членів правління та спостережної ради "Платинум Банку". Серед яких, зокрема, Катерина Рожкова (колишня в.о. голови правління "Платинум Банку", зараз – перша заступниця голови НБУ), Костянтин Смольський (колишній голова правління "Платинум Банку"), Григорій Гуртовий (колишній голова спостережної ради), інші особи.

Фонд гарантування вкладів вказує, що незалежний форензик-аудит встановив низку фактів виведення активів з банку до визнання його неплатоспроможним.

Кошти, які мають бути стягнені за позовом, підуть на розрахунки з кредиторами цих банків, а також з державою за позиками, що були надані у 2014-2016 роках для виплат гарантованої суми вкладникам. Рішення суду передбачає солідарне стягнення збитків.

Про "Платинум Банк"

Platinum Bank (раніше — Міжнародний іпотечний банк) — колишній банк створений в 2005 році, спеціалізований роздрібний банк, який пропонував депозитні та кредитні продукти для клієнтів через мережу відділень та пунктів продажу на усій території України. ПАТ "ПтБ" було зареєстровано Національним банком України в 2005 році. Банк здійснював свою діяльність на основі ліцензії НБУ.

11 січня 2017 року НБУ визнав неплатоспроможним ПАТ "Платинум Банк". Відшкодування коштів фізичних осіб — клієнтів банку у межах гарантованої суми здійснює Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

23 лютого 2017 року НБУ ухвалив рішення про ліквідацію "Платинум Банку".