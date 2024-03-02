Экс-чиновники банка "Аркада" присвоили 480 млн грн вкладчиков фондов

Бывшему председателю правления АО АКБ "Аркада" и его заместительнице сообщили о подозрении в незаконном завладении 480 млн грн вкладчиков трех фондов банка.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что прокуроры Подольской окружной прокуратуры города Киева уведомлены о подозрении бывшему председателю правления АО АКБ "Аркада" и его заместительнице в растрате и завладении средствами (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

По данным следствия, в период 2014-2020 годов акционерный коммерческий банк "Аркада" был управляющим трех фондов - двух пенсионных и детского, вкладчиками которых были около 25 тыс. физических лиц. В эти фонды клиенты вложили около 480 млн. грн.

"Глава правления банка, который был также его бенефициарным собственником, с целью завладения этими средствами решил вложить их в облигации. Для этого он организовал и приобрел у частного предприятия, в котором он также был бенефициарным собственником, процентные облигации на сумму 480 млн грн за завышенной в 99,9% номинальной стоимостью", - отмечают в прокуратуре.

В свою очередь, его заместитель – член правления банка, растратила в пользу указанного частного предприятия средства вкладчиков фондов под видом приобретения тех же процентных облигаций на сумму 72 млн грн.

"В дальнейшем эти деньги перечислили на счета других подконтрольных Председателю правления банка предприятий. То есть в конечном итоге 480 млн грн оказались на счетах его предприятий. Выкупленные облигации не были погашены, чем вкладчикам в лице Фонда гарантирования вкладов физических лиц нанесен ущерб почти на полмиллиарда гривен ", – подчеркивают в Офисе генпрокурора.

Там добавляют, что следствие по уголовному производству продолжается, устанавливается причастность других лиц к совершенному преступлению.

Банк "Аркада" обанкротился

Напомним, что Национальный банк Украины признал банк "Аркада" неплатежеспособным в конце августа 2020 года. Впоследствии финучреждение решили ликвидировать .

Причиной отнесения банка к неплатежеспособным в НБУ назвали утрату банком права собственности на собственный офисный дом в центре Киева, который перерегистрировали на топ-менеджеров Burisma Group Николая Злочевского.

Чиновников банка "Аркада" подозревают также в выводе 11,5 миллиона гривен из-за схемы с акционной продажей квартир.

Связанная с банком "Аркада" компания "Аркада-строительство" строила 39 домов в больших жилых массивах Киева "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах". После банкротства банка их строительство было заморожено и частично возобновлено после смены застройщика.

АКБ "Аркада" была основана в 1993 году. Президентом и владельцем 74,8% акций банка "Аркада" был Константин Паливода.

В феврале 2021 года Паливоде сообщили о подозрении в растрате 22,7 млн. грн. вкладчиков.