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Категория
Банки
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Сенс банк будет выплачивать деньги клиентам обанкротившихся банков

Сенс банк будет выплачивать деньги клиентам обанкротившихся банков
Сенс банк будет выплачивать деньги клиентам обанкротившихся банков

Украинский Сенс банк получил статус уполномоченного банка-агента Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Это дает ему возможность производить выплату гарантированных сумм возмещения вкладчикам ликвидируемых банков.

Об этом говорится в пресс-релизе финучреждения.

Согласно сообщению, украинцы могут получить компенсацию в мобильном банке Sense SuperApp или в любом отделении Сенс банка.

Как получить возмещение

Возмещение по гарантиям от Фонда может быть получено в Сенс банк двумя методами:

  • Используя мобильное приложение Sense SuperApp. Следует скачать приложение из Play Market или AppStore, пройти процедуры идентификации и верификации через систему "Дія". В разделе "Переводы и платежи" выберите опцию "Выплата Фонда гарантирования". Заявка будет пересматриваться в течение дня, после чего заявитель получит на свое мобильное уведомление о подтверждении выплаты.
  • Обращение непосредственно к отделению банка с необходимыми документами (паспорт и РНОКПП). Также можно позвонить на горячую линию банка или обратиться через чат, где окажут помощь в проверке права на получение выплат.

Добавим, что ранее Сенс банк присоединился к программе " еВідновлення" и "еОселя".

Национализация Сенс банка

В феврале 2022 года Европейский союз ввел санкции против совладельца "Альфа-банка Украины" Михаила Фридмана, а в марте к ним   присоединилась Великобритания .

Тогда же Фридман и его партнер Петр Авен покинули совет директоров Альфа-Банка, который впоследствии в Украине изменил название на Сенс банк. Украина ввела санкции против Фридмана в октябре того же года.

А в мае 2023 года Верховная Рада поддержала законопроект, позволяющий НБУ национализировать банки подсанкционных собственников.

20 июля Национальный банк Украины решил вывести Сенс банк с рынка. Позже финучреждение перешло в собственность государства.

22 июля 2023 года Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщили об успешном заключении договора купли-продажи, согласно которому   государство стало владельцем 100% акций АО "Сенс банк ".

Автор:
Татьяна Гойденко