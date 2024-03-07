Сенс банк будет выплачивать деньги клиентам обанкротившихся банков

Украинский Сенс банк получил статус уполномоченного банка-агента Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Это дает ему возможность производить выплату гарантированных сумм возмещения вкладчикам ликвидируемых банков.

Об этом говорится в пресс-релизе финучреждения.

Согласно сообщению, украинцы могут получить компенсацию в мобильном банке Sense SuperApp или в любом отделении Сенс банка.

Как получить возмещение

Возмещение по гарантиям от Фонда может быть получено в Сенс банк двумя методами:

Используя мобильное приложение Sense SuperApp. Следует скачать приложение из Play Market или AppStore, пройти процедуры идентификации и верификации через систему "Дія". В разделе "Переводы и платежи" выберите опцию "Выплата Фонда гарантирования". Заявка будет пересматриваться в течение дня, после чего заявитель получит на свое мобильное уведомление о подтверждении выплаты.

Обращение непосредственно к отделению банка с необходимыми документами (паспорт и РНОКПП). Также можно позвонить на горячую линию банка или обратиться через чат, где окажут помощь в проверке права на получение выплат.

Добавим, что ранее Сенс банк присоединился к программе " еВідновлення" и "еОселя".

Национализация Сенс банка

В феврале 2022 года Европейский союз ввел санкции против совладельца "Альфа-банка Украины" Михаила Фридмана, а в марте к ним присоединилась Великобритания .

Тогда же Фридман и его партнер Петр Авен покинули совет директоров Альфа-Банка, который впоследствии в Украине изменил название на Сенс банк. Украина ввела санкции против Фридмана в октябре того же года.

А в мае 2023 года Верховная Рада поддержала законопроект, позволяющий НБУ национализировать банки подсанкционных собственников.

20 июля Национальный банк Украины решил вывести Сенс банк с рынка. Позже финучреждение перешло в собственность государства.

22 июля 2023 года Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщили об успешном заключении договора купли-продажи, согласно которому государство стало владельцем 100% акций АО "Сенс банк ".