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Категорія
Банки
Дата публікації

Сенс банк виплачуватиме гроші клієнтам збанкрутілих банків

Сенс банк виплачуватиме гроші клієнтам збанкрутілих банків
Сенс банк виплачуватиме гроші клієнтам збанкрутілих банків

Український Сенс банк отримав статус уповноваженого банка-агента Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Це дає йому можливість здійснювати виплату гарантованих сум відшкодування вкладникам банків, що ліквідуються.

Про це йдеться у прес-релізі фінустанови.

Згідно з повідомленням, українці можуть отримати компенсацію у мобільному банку Sense SuperApp або будь-якому відділенні Сенс банку.

Як отримати відшкодування

Відшкодування за гарантіями від Фонду може бути отримане у Сенс банку двома методами:

  • Використовуючи мобільний застосунок Sense SuperApp. Слід завантажити додаток з Play Market або AppStore, пройти процедури ідентифікації та верифікації через систему "Дія". У розділі "Перекази та платежі" обрати опцію "Виплата Фонду гарантування". Заявка переглядатиметься протягом дня, після чого заявник отримає на свій мобільний повідомлення про підтвердження виплати.
  • Зверненням безпосередньо до відділення банку з необхідними документами (паспорт і РНОКПП). Також можна зателефонувати на гарячу лінію банку або звернутися через чат, де нададуть допомогу у перевірці права на отримання виплат.

Додамо, що раніше Сенс банк приднався до програми "єВідновлення" і "єОселя".

Націоналізація Сенс банку

У лютому 2022 року Європейський Союз запровадив санкції проти співвласника "Альфа-банку Україна" Михайла Фрідмана, а в березні до них приєдналася Велика Британія.

Тоді ж Фрідман і його партнер Петро Авен покинули раду директорів "Альфа-Банку", який згодом в Україні змінив назву на Сенс банк. Україна запровадила санкції проти Фрідмана у жовтні того ж року.

А в травні 2023 року Верховна Рада підтримала законопроєкт, який дозволяє НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників. 

20 липня Національний банк України вирішив вивести Сенс банк з ринку. Пізніше фінустанова перейшла у власність держави.

22 липня 2023 року Міністерство фінансів та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомили про успішне укладення договору купівлі-продажу, за яким держава стала власником 100% акцій АТ "Сенс Банк".

Автор:
Тетяна Гойденко