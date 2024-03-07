Сенс банк виплачуватиме гроші клієнтам збанкрутілих банків

Український Сенс банк отримав статус уповноваженого банка-агента Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Це дає йому можливість здійснювати виплату гарантованих сум відшкодування вкладникам банків, що ліквідуються.

Про це йдеться у прес-релізі фінустанови.

Згідно з повідомленням, українці можуть отримати компенсацію у мобільному банку Sense SuperApp або будь-якому відділенні Сенс банку.

Як отримати відшкодування

Відшкодування за гарантіями від Фонду може бути отримане у Сенс банку двома методами:

Використовуючи мобільний застосунок Sense SuperApp. Слід завантажити додаток з Play Market або AppStore, пройти процедури ідентифікації та верифікації через систему "Дія". У розділі "Перекази та платежі" обрати опцію "Виплата Фонду гарантування". Заявка переглядатиметься протягом дня, після чого заявник отримає на свій мобільний повідомлення про підтвердження виплати.

Зверненням безпосередньо до відділення банку з необхідними документами (паспорт і РНОКПП). Також можна зателефонувати на гарячу лінію банку або звернутися через чат, де нададуть допомогу у перевірці права на отримання виплат.

Додамо, що раніше Сенс банк приднався до програми "єВідновлення" і "єОселя".

Націоналізація Сенс банку

У лютому 2022 року Європейський Союз запровадив санкції проти співвласника "Альфа-банку Україна" Михайла Фрідмана, а в березні до них приєдналася Велика Британія.

Тоді ж Фрідман і його партнер Петро Авен покинули раду директорів "Альфа-Банку", який згодом в Україні змінив назву на Сенс банк. Україна запровадила санкції проти Фрідмана у жовтні того ж року.

А в травні 2023 року Верховна Рада підтримала законопроєкт, який дозволяє НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників.

20 липня Національний банк України вирішив вивести Сенс банк з ринку. Пізніше фінустанова перейшла у власність держави.

22 липня 2023 року Міністерство фінансів та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомили про успішне укладення договору купівлі-продажу, за яким держава стала власником 100% акцій АТ "Сенс Банк".