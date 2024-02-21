Sense Bank стикнувся з "системною проблемою" з картковими операціями та роботою застосунку

У фінансовій установі спостерігалися певні труднощі з картковими операціями, зокрема, при оплаті фізичною карткою або при знятті готівки у банкоматі.

Про це повідомила пресслужба державного банку.

"Через технічні проблеми наразі спостерігаються певні труднощі з картковими операціями. Це стосується оплат Sense-картками в POS-терміналах, банкоматах та в інтернеті, а також переказів. Радимо утриматися від проведення повторних операцій. IT-команда Sense Bank вже працює над тим, щоб усе полагодити", - йшлося в повідомленні.

У коментарях до допису співробітники служби підтримки зазначили, що проблема була системною, і набула масовості через певний час.

"Спочатку спостерігалися проблеми із застосунком. Але з часом почали спостерігатися проблеми при оплаті фізичною карткою або при знятті готівки у банкоматі", - повідомили у підтримці.

Наразі всі проблеми вирішені, робота застосунку відновлена, а операції і перекази можна виконувати без труднощів.

Додамо, що станом на 1 грудня 2023 року в обігу знаходилось близько 2,6 млн електронних платіжних засобів (карток) Сенс банку. З них активних, за якими протягом листопаду була здійснена хоча б одна видаткова транзакція – майже 560 тисяч. Загальна кількість банкоматів – 439, в той час як платіжних терміналів – 8 407 одиниць.

Нагадаємо, 22 липня 2023 року Міністерство фінансів та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомили про успішне укладення договору купівлі-продажу, за яким держава стала власником 100% акцій АТ "Сенс Банк".

Націоналізація "Сенс Банку": хронологія подій

У лютому 2022 року Європейський Союз запровадив санкції проти співвласника "Альфа-банку Україна" Михайла Фрідмана, а в березні до них приєдналася Велика Британія. Тоді ж Фрідман і його партнер Петро Авен покинули раду директорів "Альфа-Банку", який згодом в Україні змінив назву на "Сенс Банк". Україна запровадила санкції проти Фрідмана у жовтні того ж року.

А в травні 2023 року Верховна Рада підтримала законопроєкт, який дозволяє НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників.

20 липня Національний банк України вирішив вивести "Сенс Банк" з ринку. Пізніше фінустанова перейшла у власність держави.

Органом управління корпоративними правами за акціями "Сенс Банку" стало Міністерство фінансів України. Передбачається, що після закінчення дії воєнного стану відомство залучить інвесторів для продажу банку.