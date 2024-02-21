Sense Bank столкнулся с "системной проблемой" с карточными операциями и работой приложения

В финансовом учреждении наблюдались определенные трудности с карточными операциями, в частности, при оплате физической картой или при снятии наличных в банкомате.

Об этом сообщила пресс-служба государственного банка.

"Из-за технических проблем сейчас наблюдаются определенные трудности с карточными операциями. Это касается оплат Sense-картами в POS-терминалах, банкоматах и в интернете, а также переводов. Советуем воздержаться от проведения повторных операций. IT-команда Sense Bank уже работает над тем, чтобы все починить", - говорилось в сообщении.

В комментариях к сообщению сотрудники службы поддержки отметили, что проблема была системной, и приобрела массовость через определенное время.

"Сначала наблюдались проблемы с приложением. Но со временем начали наблюдаться проблемы при оплате физической картой или при снятии наличных в банкомате", - сообщили в поддержке.

В настоящее время все проблемы решены, работа приложения возобновлена, а операции и переводы можно выполнять без труда.

По состоянию на 1 декабря 2023 года в обращении находилось около 2,6 млн электронных платежных средств (карт) Сенс Банка. Из них активных, по которым в ноябре была совершена хотя бы одна расходная транзакция – почти 560 тысяч. Общее количество банкоматов – 439, в то время как платежных терминалов – 8 407 единиц.

Напомним, 22 июля 2023 года Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщили об успешном заключении договора купли-продажи, согласно которому государство стало владельцем 100% акций АО "Сенс Банк".

Национализация "Сенс Банка": хронология событий

В феврале 2022 года Европейский Союз ввел санкции против совладельца Альфа-банка Украины Михаила Фридмана, а в марте к ним присоединилась Великобритания. Тогда же Фридман и его партнер Петр Авен покинули совет директоров "Альфа-Банка", впоследствии в Украине сменившего название на "Сенс Банк". Украина ввела санкции против Фридмана в октябре того же года.

А в мае 2023 года Верховная Рада поддержала законопроект, позволяющий НБУ национализировать банки подсанкционных собственников.

20 июля Национальный банк Украины решил вывести "Сенс Банк" с рынка. Позже финучреждение перешло в собственность государства.

Органом управления корпоративными правами по акциям "Сенс Банка" стало Министерство финансов Украины. Предполагается, что после окончания действия военного положения ведомство привлечет инвесторов для продажи банка.