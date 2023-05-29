Национализация Сенс Банка Фридмана: Рада поддержала закон, который позволит провести процедуру

Верховная Рада Украины 29 мая во время повторного голосования поддержала законопроект №9107-1 о внесении изменений в некоторые законодательные акты по усовершенствованию процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения. Документ позволит национализировать Сенс-Банк (ранее Альфа-Банк) российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За законопроект проголосовали 305 нардепов. Нормы документа позволят НБУ национализировать банки подсанкционных владельцев. В то же время действие закона будет распространяться именно на системные банки.

После вступления закона в силу Нацбанк сможет принять решение о запрете подсанкционному лицу приобретать или увеличивать существенное участие в банке, вывести системно важный банк с рынка при отсутствии у него признаков неплатежеспособности, то есть национализировать.

Закон предусматривает, что вывод банка не может повлиять на его работу и коммуникацию с клиентами.

Напомним, 2 мая парламент провалил голосование за законопроект, позволяющий национализировать Сенс Банк после поддержки в первом чтении.

ЕС ввел санкции против Фридмана в феврале 2022 года, а в марте к ним присоединилась Великобритания. Тогда же бизнесмен покинул совет директоров Альфа-Банка, впоследствии в Украине сменившего название на Сенс Банк.

Украина ввела санкции против олигарха, в частности, в октябре 2022 года. Заметим, что он заявлял, что готов передать банк государству безвозмездно.