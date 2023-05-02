Рада не поддержала законопроект о национализации "Сенс банка"

Верховная Рада не приняла в целом законопроект № 9107-1 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения. Законопроект позволяет НБУ национализировать банки подсанкционных собственников, в частности, "Сенс банк" (ранее "Альфа банк").

"За" проголосовало только 212 депутатов, сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

Решение о том, чтобы отправить документ на второе чтение, поддержали 264 депутата.

Голосование провалили, поскольку половина депутатов отсутствовала в зале, когда голосовали по правкам. Фракция "Слуга народа" отдала всего 162 голоса, "ЕС" - 1 голос, "Голос" - 12, "Батькивщина" - 10.

"Почему так произошло? Ну потому что половина депутатов куда-то ушла, пока продолжались выступления по правкам. И перед голосованием просто отсутствовали в зале. И на табло мы увидели 162 голоса от большинства", - написал он.

Повторное рассмотрение законопроекта состоится в конце мая.

11 апреля Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект №9107-1, который позволит НБУ дать старт национализации "Сенс Банка" (ранее - "Альфа-банк").

Позже комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике утвердил редакцию до второго чтения законопроекта №9107-1 по усовершенствованию процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения.

Sense Bank обслуживает более 3 млн физических, 55 тыс. юридических лиц и 82 тыс. ФЛП. В банке работают 4,5 тыс. сотрудников.