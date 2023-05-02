Рада не підтримала законопроєкт про націоналізацію "Сенс банк"

Верховна Рада не прийняла в цілому законопроєкт № 9107-1, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану. Законопроект дозволяє НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників, зокрема, "Сенс банк" (раніше "Альфа банк").

"За" проголосувало лише 212 депутатів, повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

Рішення про те, щоб відправити документ на друге читання підтримали 264 депутатів.

Голосування провалили, оскільки половина депутатів була відсутня в залі, коли голосували по правках. Фракція "Слуга народу" віддала лише 162 голоси, "ЄС" - 1 голос, "Голос" – 12, "Батьківщина" – 10.

"Чому так сталося? Ну тому що половина депутатів кудись пішла поки тривали виступи по правкам. І перед голосуванням просто були відсутні в залі. І на табло ми побачили аж 162 голоси від більшості", - написав він.

Повторний розгляд законопроекту відбудеться в кінці травня.

11 квітня Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт №9107-1, який дозволить НБУ дати старт націоналізації "Сенс Банку" (раніше – "Альфа-банк").

Пізніше комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики затвердив редакцію до другого читання законопроекта №9107-1 щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану.

Sense Bank обслуговує понад 3 млн фізичних, 55 тис. юридичних осіб та 82 тис. ФОПів. У банку працює 4,5 тис. співробітників.