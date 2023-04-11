Рада прийняла за основу законопроєкт про націоналізацію банків підсанкційних власників

Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт №9107-1, який передбачає внесення змін до законодавства щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану. Про це повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Документ підтримали 274 депутати. За словами Железняка, проти прийняття законопроєкту в цілому виступила одна фракція.

Згідно з результатами голосування, жодного голосу на підтримку документа в першому читанні не дали представники "Європейської солідарності" – 18 членів фракції утрималися.

Результати голосування за законопроєкт №9107-1 за основу. Фото: Ярослав Железняк / Telegram Результати голосування за законопроєкт №9107-1 за основу. Фото: Ярослав Железняк / Telegram

Законопроект №9107-1 дозволяє Національному банку України націоналізувати банки підсанкційних власників.

Нагадаємо, що фінустановою з такими власниками є "Сенс Банк" (колишній "Альфа-Банк Україна"), який належить до переліку системно важливих банків в Україні.

Європейський Союз ввів санкції проти власників банку Михайла Фрідмана та Петра Авена ще 28 лютого 2022 року, а у березні того року до них приєдналася й Велика Британія. Тоді ж бізнесмени покинули раду директорів "Альфа-Банку".

Фрідман пропонував докапіталізувати банк на 1 млрд доларів, але акціонери були готові і подарувати його у разі рішення України про націоналізацію або передачу комусь іншому акціонеру. Повідомлялося навіть, що Фрідман просив Монако частково розморозити для цього його рахунки.

У жовтні НБУ заборонив набуття російським бізнесменом Андрієм Косоговим істотної участі в "Альфа-Банку Україна". Однак регулятор вказує на своєму сайті саме Косогова, Фрідмана та Авена як єдиних власників суттєвої участі у цьому банку.

У січні 2023 року в Нацбанку заявили, що не бачать ризиків неплатоспроможності фінустанови.

А вже в березні НБУ повідомив, що визнав небездоганною ділову репутацію власників "Сенс Банку" в особі ABH Holdings S.A. (Люксембург) та ABH Ukraine Limited (Кіпр), як, власне, і вищезазначених його бенефіціарів Косогова, Фрідмана та Авена, та заборонив зазначеним юрособам використовувати право голосу за їхніми пакетами акцій банку.