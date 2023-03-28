НБУ заморозив права акціонерів Sense Bank

Національний банк визнав небездоганною ділову репутацію акціонерів в АТ “СЕНС БАНК” – ABH Holdings S.A. та ABH Ukraine Limited та заборонив їм використання права голосу за акціями.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що ABH Holdings S.A. – це власник прямої істотної участі (акціонер), якому належить 57,6006% акцій АТ “СЕНС БАНК”.

ABH Holdings S.A. є єдиним учасником ABH Ukraine Limited, що також є власником прямої істотної участі (акціонером), якому належить 42,3994% акцій Банку.

Як повідомляється, регулятор визнав ділову репутацію ABH Holdings S.A. небездоганною з огляду на застосування до нього ознак небездоганної ділової репутації юридичної особи.

Так, ABH Holdings S.A. володів істотною участю в Amsterdam Trade Bank N.V. (Нідерланди), який 22 квітня 2022 року було визнано банкрутом.

"Крім того, щодо власників істотної участі в ABH Holdings S.A. А. Косогова, М. Фрідмана та П. Авена, а також його керівника застосовуються ознаки небездоганної ділової репутації, що також є ознакою небездоганної ділової репутації власника істотної участі в банку-юридичної особи", - наголошують у НБУ.

У зв'язку з цим Національний банк застосував до ABH Holdings S.A. захід впливу у вигляді тимчасової, до усунення порушення, заборони використовувати право голосу за:

165 464 910 824 простими іменними акціями АТ “СЕНС БАНК”, що становлять 57,6006% статутного капіталу банку, які належать ABH Holdings S.A.;

121 797 564 660 простими іменними акціями АТ “СЕНС БАНК”, що становлять 42,3994% статутного капіталу банку, які належать власнику істотної участі в Банку ABH Ukraine Limited, єдиним учасником якого є ABH Holdings S.A. та через якого ABH Holdings S.A. володіє опосередкованою істотною участю в банку.

Крім того, НБУ визнав ділову репутацію ABH Ukraine Limited небездоганною з огляду на наявність, зокрема, ознак небездоганної ділової репутації, що застосовуються до його власників опосередкованої істотної участі А. Косогова, М. Фрідмана та П. Авена.

НБУ застосував до ABH Ukraine Limited захід впливу у вигляді тимчасової, до усунення порушення, заборони використовувати право голосу за 121 797 564 660 простими іменними акціями АТ “СЕНС БАНК”, що становлять 42,3994% статутного капіталубанку.

"Отже, відповідно до рішень Національного банку застосовано тимчасову, до усунення порушення, заборону використання права голосу за 287 262 475 484 простими іменними акціями Банку, які становлять 100% статутного капіталу Банку та належать власникам істотної участі в АТ “СЕНС БАНК” ABH Holdings S.A. та ABH Ukraine Limited", - підкреслили в НБУ.

Нагадаємо, нещодавно Сімеон Дянков, якого у квітні 2022 року НБУ призначив довіреною особою власників основної частки капіталу Sense Bank, повідомив, що польські інвестори зацікавлені увійти в капітал банку.

Згодом НБУ заявив, що не надавав Дянкову жодних доручень щодо проведення переговорів із пошуку для фінустанови потенційних інвесторів.