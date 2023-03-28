НБУ заморозил права акционеров Sense Bank

Национальный банк признал небезупречной деловую репутацию акционеров в АО СЭНС БАНК – ABH Holdings SA и ABH Ukraine Limited и запретил им использование права голоса.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что ABH Holdings SA – владелец прямого существенного участия (акционер), которому принадлежит 57,6006% акций АО “СЭНС БАНК”.

ABH Holdings SA является единственным участником ABH Ukraine Limited, также являющимся владельцем прямого существенного участия (акционером), которому принадлежит 42,3994% акций банка.

Как сообщается, регулятор признал деловую репутацию ABH Holdings SA небезупречной, учитывая применение к нему признаков небезупречной деловой репутации юридического лица.

Так, ABH Holdings SA владел существенным участием в Amsterdam Trade Bank NV (Нидерланды), который 22 апреля 2022 года был признан банкротом.

"Кроме того, в отношении владельцев существенного участия в ABH Holdings SA А. Косогова, М. Фридмана и П. Авена, а также его руководителя применяются признаки небезупречной деловой репутации, что также является признаком небезупречной деловой репутации владельца существенного участия в банке-юридическом лице", - подчеркивают в НБУ.

В связи с этим Национальный банк применил к ABH Holdings SA меру влияния в виде временного, до устранения нарушения, запрета использовать право голоса за:

165 464 910 824 простыми именными акциями АО СЭНС БАНК, составляющими 57,6006% уставного капитала банка, принадлежащих ABH Holdings SA;

121 797 564 660 простыми именными акциями АО "СЕНС БАНК", составляющими 42,3994% уставного капитала банка, принадлежащих владельцу существенного участия в Банке ABH Ukraine Limited, единственным участником которого является ABH Holdings SA и через которого ABH Holdings участием в банке.

Кроме того, НБУ признал деловую репутацию ABH Ukraine Limited небезупречной, учитывая наличие, в частности, признаков небезупречной деловой репутации, применяемых к его владельцам опосредованного существенного участия А. Косогова, М. Фридмана и П. Авена.

НБУ применил к ABH Ukraine Limited меру влияния в виде временного, до устранения нарушения, запрета использовать право голоса за 121 797 564 660 простыми именными акциями АО "СЭНС БАНК", составляющими 42,3994% уставного капитала банка.

"Итак, в соответствии с решениями Национального банка применен временный, к устранению нарушения, запрет использования права голоса за 287 262 475 484 простыми именными акциями Банка, которые составляют 100% уставного капитала Банка и принадлежат владельцам существенного участия в АО "СЕНС БАНК" и ABH Ukraine Limited", - подчеркнули в НБУ.

Напомним, недавно Симеон Дянков, которого в апреле 2022 года НБУ назначил доверенным лицом владельцев основной доли капитала Sense Bank, сообщил, что польские инвесторы заинтересованы войти в капитал банка.

Впоследствии НБУ заявил, что не предоставлял Дянкову никаких поручений по проведению переговоров по поиску для финучреждения потенциальных инвесторов.