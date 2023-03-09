Фридман и Авен хотят продать доли в российском Альфа-Банке, надеясь на снятие санкций - СМИ

Михаил Фридман и Петр Авен намерены продать свои доли в российском Альфа-банке за 2,3 миллиарда долларов своему давнему деловому партнеру Андрею Косогову, сообщает со ссылкой на четыре своих источника Financial Times.

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По данным издания, таким образом российские миллиардеры хотят избавиться от российских активов и добиться в связи с этим снятия с себя западных санкций, которые при этом не вводились против Косогова.

Отмечается, что сам Косогов, владеющий 40,96% акций Альфа-Банка через люксембургскую ABH Holdings, уже согласился на сделку и даже подтвердил это FT. Фридману же ныне принадлежит 32,9%, а Авену - 12,4%. Таким образом, Косогов в итоге останется единственным российским акционером финучреждения.

Как пишет издание, сделка может быть закрыта весной, однако для нее потребуется одобрение Банка России и налоговых органов, а также, вероятно, и санкционных регуляторов США и Европейского союза. Указано, что стоимость российского Альфа-Банка до российского вторжения в Украину оценивалась в 10,6 миллиарда долларов.

Напомним, что Европейский союз ввел санкции в отношении Фридмана и Авена еще 28 февраля 2022 года, а в марте к ним присоединилась и Великобритания. Тогда же бизнесмены покинули совет директоров Альфа-Банка.

Отметим, что аналогичные доли перечисленные лица опосредованно имели и в Альфа-Банке Украина, ныне сменившем название на Сенс Банк. При этом владельцем 40,96% Косогов стал после того, как получил пакеты акций ABH Holdings, которыми владели Герман Хан и Алексей Кузьмичев (21% и 16,3% соответственно).

При этом против всех четверых, а также против российского Альфа-Банка и ряда связанных с ним российских компаний Украина 19 октября 2022 года ввела санкции. Попал под них, в отличие от санкций западных стран, и Косогов.

27 октября Национальный банк Украины признал получение Косоговым доли 40,96% в Альфа-Банке Украина не согласованным с самим НБУ и прошедшим с нарушением требований банковского законодательства Украины. Тем не менее, ныне на своем сайте НБУ указывает именно Косогова, Фридмана и Авена как единственных владельцев существенного участия в этом банке.

Напомним также, что в октябре был принят закон об особенностях вывода с рынка системно важного банка в случае его неплатежеспособности в условиях военного положения, предусматривающий покупку такого банка государством за 1 гривну.

Его принятие которого называли направленным именно на вероятное применение прежде всего к Альфа-Банку Украина, к которому, в частности, украинские правоохранители имеют претензии. Причем перед этим Фридман предлагал докапитализировать банк на 1 миллиард долларов, причем акционеры были готовы и подарить его в случае решения Украины о национализации или передаче кому-то другому. Сообщалось даже, что Фридман просил Монако частично разморозить для этих целей его счета. Однако в январе в НБУ заявили, что не видят рисков неплатежеспособности финучреждения, ставшего теперь Сенс Банком.