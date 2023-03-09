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Фридман и Авен хотят продать доли в российском Альфа-Банке, надеясь на снятие санкций - СМИ
Михаил Фридман и Петр Авен намерены продать свои доли в российском Альфа-банке за 2,3 миллиарда долларов своему давнему деловому партнеру Андрею Косогову, сообщает со ссылкой на четыре своих источника Financial Times.
По данным издания, таким образом российские миллиардеры хотят избавиться от российских активов и добиться в связи с этим снятия с себя западных санкций, которые при этом не вводились против Косогова.
Отмечается, что сам Косогов, владеющий 40,96% акций Альфа-Банка через люксембургскую ABH Holdings, уже согласился на сделку и даже подтвердил это FT. Фридману же ныне принадлежит 32,9%, а Авену - 12,4%. Таким образом, Косогов в итоге останется единственным российским акционером финучреждения.
Как пишет издание, сделка может быть закрыта весной, однако для нее потребуется одобрение Банка России и налоговых органов, а также, вероятно, и санкционных регуляторов США и Европейского союза. Указано, что стоимость российского Альфа-Банка до российского вторжения в Украину оценивалась в 10,6 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что Европейский союз ввел санкции в отношении Фридмана и Авена еще 28 февраля 2022 года, а в марте к ним присоединилась и Великобритания. Тогда же бизнесмены покинули совет директоров Альфа-Банка.
Отметим, что аналогичные доли перечисленные лица опосредованно имели и в Альфа-Банке Украина, ныне сменившем название на Сенс Банк. При этом владельцем 40,96% Косогов стал после того, как получил пакеты акций ABH Holdings, которыми владели Герман Хан и Алексей Кузьмичев (21% и 16,3% соответственно).
При этом против всех четверых, а также против российского Альфа-Банка и ряда связанных с ним российских компаний Украина 19 октября 2022 года ввела санкции. Попал под них, в отличие от санкций западных стран, и Косогов.
27 октября Национальный банк Украины признал получение Косоговым доли 40,96% в Альфа-Банке Украина не согласованным с самим НБУ и прошедшим с нарушением требований банковского законодательства Украины. Тем не менее, ныне на своем сайте НБУ указывает именно Косогова, Фридмана и Авена как единственных владельцев существенного участия в этом банке.
Напомним также, что в октябре был принят закон об особенностях вывода с рынка системно важного банка в случае его неплатежеспособности в условиях военного положения, предусматривающий покупку такого банка государством за 1 гривну.
Его принятие которого называли направленным именно на вероятное применение прежде всего к Альфа-Банку Украина, к которому, в частности, украинские правоохранители имеют претензии. Причем перед этим Фридман предлагал докапитализировать банк на 1 миллиард долларов, причем акционеры были готовы и подарить его в случае решения Украины о национализации или передаче кому-то другому. Сообщалось даже, что Фридман просил Монако частично разморозить для этих целей его счета. Однако в январе в НБУ заявили, что не видят рисков неплатежеспособности финучреждения, ставшего теперь Сенс Банком.