Фрідман та Авен хочуть продати частки в російському Альфа-Банку, сподіваючись на зняття санкцій - ЗМІ

Михайло Фрідман і Петро Авен мають намір продати свої частки в російському Альфа-банку за 2,3 мільярда доларів своєму давньому діловому партнеру Андрію Косогову, повідомляє з посиланням на чотири джерела Financial Times.

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За даними видання, таким чином російські мільярдери хочуть позбутися російських активів і домогтися у зв'язку з цим зняття з себе західних санкцій, які при цьому не вводилися проти Косогова.

Зазначається, що сам Косогов, який володіє 40,96% акцій Альфа-Банку через люксембурзьку ABH Holdings, погодився на угоду і навіть підтвердив це FT. Фрідману ж нині належить 32,9%, а Авену - 12,4%. Таким чином, Косогов після цього залишиться єдиним російським акціонером фінустанови.

Як пише видання, угода може бути закрита навесні, проте для неї буде потрібно схвалення Банку Росії та податкових органів, а також, ймовірно, і санкційних регуляторів США та Європейського союзу. Вказано, що вартість російського Альфа-Банку до російського вторгнення в Україну оцінювалася у 10,6 мільярда доларів.

Нагадаємо, що Європейський союз ввів санкції проти Фрідмана та Авена ще 28 лютого 2022 року, а у березні до них приєдналася і Великобританія. Тоді ж бізнесмени покинули раду директорів Альфа-Банку.

Зазначимо, що аналогічні частки перелічені особи опосередковано мали і в Альфа-Банку Україна, який нині змінив назву на Сенс Банк. При цьому власником 40,96% Косогов став після того, як отримав пакети акцій ABH Holdings, якими володіли Герман Хан та Олексій Кузьмічов (21% та 16,3% відповідно).

При цьому проти всіх чотирьох, а також проти російського Альфа-Банку та низки пов'язаних з ним російських компаній Україна 19 жовтня 2022 року запровадила санкції. Потрапив під них, на відміну від санкцій західних країн, і Косогов.

27 жовтня Національний банк України визнав отримання Косоговим частки 40,96% в Альфа-Банку Україна не узгодженим із самим НБУ та вчиненим з порушенням вимог банківського законодавства України. Тим не менш, нині на своєму сайті НБУ вказує саме Косогова, Фрідмана та Авена як єдиних власників суттєвої участі у цьому банку.

Нагадаємо також, що у жовтні було ухвалено закон про особливості виведення з ринку системно важливого банку у разі його неплатоспроможності в умовах військового стану, що передбачає купівлю такого банку державою за 1 гривню.

Його ухвалення якого називали спрямованим саме на ймовірне застосування насамперед до Альфа-Банку Україна, до якого, зокрема, українські правоохоронці мають претензії. При цьому Фрідман пропонував докапіталізувати банк на 1 мільярд доларів, причому акціонери були готові і подарувати його у разі рішення України про націоналізацію або передачу комусь іншому. Повідомлялося навіть, що Фрідман просив Монако частково розморозити для цього його рахунки. Однак у січні в НБУ заявили, що не бачать ризиків неплатоспроможності фінустанови, яка тепер стала Сенс Банком.