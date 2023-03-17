Польські інвестори хочуть купити Sense Bank

Польські інвестори зацікавлені увійти в капітал Sense Bank. Про це в інтерв’ю виданню FinClub розповів Сімеон Дянков, який виконує функції довіреної особи Sense Bank (до грудня 2022 року - Альфа-Банк Україна).

"Ми пів року ведемо переговори з польськими, болгарськими, угорськими, чеськими інвесторами. Для нас важливо було знайти європейського інвестора з універсальною банківською ліцензією для надання повного спектра послуг. Останні кілька місяців ми найбільше спілкуємось з потенційними інвесторами з Польщі", - розповів Дянков.

Він зазначив, що наступного тижня планує відвідати Київ для зустрічей з представниками Національного банку України та Офісу президента, щоб погодити наступні кроки.

Угода з поляками має пройти в два етапи: на першому новий інвестор має розмити частку підсанкційних акціонерів Sense Bank до 10%, а на другому – викупити у них частки.

Нагадаємо, що у квітні 2022 року НБУ призначив Дянкова довіреною особою власників основної частки капіталу Sense Bank, до яких в тому числі були запроваджені антиросійські санкції: Михайла Фрідмана, Петра Авена, Андрія Косогова. Основним завданням Дянкова було зниження частки підсанкційних осіб.