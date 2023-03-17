Польские инвесторы хотят купить Sense Bank

Польские инвесторы заинтересованы войти в капитал Sense Bank. Об этом в интервью изданию FinClub рассказал Симеон Дянков, выполняющий функции доверенного лица Sense Bank (до декабря 2022 года – Альфа-Банк Украина).

"Мы полгода ведем переговоры с польскими, болгарскими, венгерскими, чешскими инвесторами. Для нас важно было найти европейского инвестора с универсальной банковской лицензией для предоставления полного спектра услуг. Последние несколько месяцев мы больше всего общаемся с потенциальными инвесторами из Польши", - рассказал Дянков.

Он отметил, что на следующей неделе планирует посетить Киев для встреч с представителями Национального банка Украины и Офиса президента, чтобы согласовать следующие шаги.

Соглашение с поляками должно пройти в два этапа: на первом новый инвестор должен размыть долю подсанкционных акционеров Sense Bank до 10%, а на втором – выкупить у них доли.

Напомним, что в апреле 2022 года НБУ назначил Дянкова доверенным лицом владельцев основной доли капитала Sense Bank, против которых в том числе были введены антироссийские санкции: Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова. Основной задачей Дянкова было понижение доли подсанкционных лиц.