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Альфа-Банк согласовал с НБУ доверенное лицо, которому передадут права по акциям Фридмана и Авена
"Альфа-Банк Украина" согласовал с Национальным банком кандидатуру Симеона Дянкова на позицию доверенного лица, которому будет передано право голоса по акциям подсанкционных акционеров банка Михаила Фридмана и Петра Авена.
Об этом сообщила пресс-служба Альфа-Банка.
Таким образом Дянков получил право участвовать в управлении банком. Он является болгарским экономистом, государственным деятелем. С июля 2009 по март 2013 года Дянков был министром финансов и вице-премьером правительства Болгарии.
Напомним, Минфин США ввел меры, которые полностью блокируют работу российского Альфа-банка, являющегося четвертым по своим активам банковским учреждением в России, а также шести связанных с ним учреждений в России, Нидерландах, Казахстане и на Кипре.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В НБУ уточнили, что Альфа-банк Украина не попадает под эти санкции, так как является отдельным юридическим лицом. Финучреждение продолжает работать в обычном режиме.
В то же время Нацбанк, руководствуясь законодательством Украины, признал деловую репутацию российских акционеров банка, к которым применены международные санкции, небезупречной и запретил им использовать право голоса.
В НБУ подчеркнули, что это никоим образом не отображается на деятельности банка на территории Украины.