Рада приняла за основу законопроект о национализации банков подсанкционных владельцев

Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект №9107-1, предусматривающий внесение изменений в законодательство об усовершенствовании процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения. Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Документ поддержали 274 депутата. По словам Железняка, против принятия законопроекта в целом выступила одна фракция.

Согласно результатам голосования, ни один голос в поддержку документа в первом чтении не дали представители "Европейской солидарности" – 18 членов фракции воздержались.

Результаты голосования за законопроект №9107-1 за основу. Фото: Ярослав Железняк / Telegram Результаты голосования за законопроект №9107-1 за основу. Фото: Ярослав Железняк / Telegram

Законопроект №9107-1 разрешает Национальному банку Украины национализировать банки подсанкционных собственников.

Напомним, что финучреждением с такими владельцами является "Сенс Банк" (бывший "Альфа-Банк Украина"), который принадлежит к перечню системно важных банков в Украине.

Европейский Союз ввел санкции против владельцев банка Михаила Фридмана и Петра Авена еще 28 февраля 2022, а в марте того года к ним присоединилась и Великобритания. Тогда же бизнесмены покинули совет директоров "Альфа-Банка".

Фридман предлагал докапитализировать банк на 1 млрд долларов, но акционеры были готовы и подарить его в случае решения Украины о национализации или передаче другому акционеру. Сообщалось даже, что Фридман просил Монако отчасти разморозить для этого его счета.

В октябре НБУ запретил приобретение российским бизнесменом Андреем Косоговым существенного участия в "Альфа-Банке Украина". Однако регулятор указывает на своем сайте именно Косогова, Фридмана и Авена как единственных владельцев существенного участия в этом банке.

В январе 2023 года в Нацбанке заявили, что не видят рисков неплатежеспособности финучреждения.

А уже в марте НБУ сообщил, что признал небезупречной деловую репутацию владельцев "Сенс Банка" в лице ABH Holdings SA (Люксембург) и ABH Ukraine Limited (Кипр), как, собственно, и вышеупомянутых его бенефициаров Косогова, Фридмана и Авена, и запретил юрлицам использовать право голоса по их пакетам акций банка.