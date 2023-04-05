Финкомитет рекомендует Раде ввести автоматическую ликвидацию или национализацию банков подсанкционных лиц

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять сразу за основу и в целом законопроект №9107-1 об усовершенствовании процедуры выведения с рынка банка в условиях военного положения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Даниил Гетманцев, который является главным автором этого документа, внесенного в Раду 30 марта.

Законопроект, в частности, предусматривает, что во время военного положения в случае применения к банку и/или к любому владельцу (владельцам) существенного участия в нем санкций иностранными государствами (кроме России), межгосударственными объединениями, международными организациями или самой Украиной Национальный банк Украины обязан будет принять решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка, если он не является системно важным.

Если же речь идет о системно важном банке, то он должен будет выводиться с рынка в соответствии с законом, принятым в октябре 2022 года, с предложением государству купить этот банк за 1 гривну.

Лицо, которое понесло убытки в результате вывода с рынка системно важного банка или ликвидации банка по санкционным основаниям будет иметь право на их возмещение "в предусмотренном нормами международного права порядке исключительно за счет средств государства, совершившего вооруженную агрессию против Украины".

Таким образом, документ предусматривает возможность вывода системно важного банка с рынка (национализации) при отсутствии у него признаков неплатежеспособности, а только в случае применения санкций к банку или его владельцам.

Также законопроект предусматривает запрет подсакционному лицу (физическому и/или юридическому) приобретать или увеличивать существенное участие в банке и, соответственно, предоставление НБУ права отказывать в согласовании увеличения доли в банке по этой причине.

Напомним, что принятие в октябре вышеуказанного закона называли направленным именно на вероятное применение прежде всего к Альфа-Банку Украина, который впоследствии сменил название на Сенс Банк, поскольку он является единственным системно важным банком с российскими бенефициарами.

При этом Европейский союз ввел санкции против владельцев этого банка Михаила Фридмана и Петра Авена еще 28 февраля 2022, а в марте того года к ним присоединилась и Великобритания. Тогда же бизнесмены покинули совет директоров Альфа-Банка.

При этом Фридман предлагал докапитализировать банк на 1 миллиард долларов, но акционеры были готовы и подарить его в случае решения Украины о национализации или передаче другому акционеру. Сообщалось даже, что Фридман просил Монако частично разморозить для этого его счета. Однако в январе в НБУ заявили, что по-прежнему не видят рисков неплатежеспособности финучреждения, которое теперь стало Сенс Банком.

27 октября НБУ признал получение бизнес-партнером Фридмана и Авена Андреем Косоговым, не попавшим под западные санкции, доли 40,96% в Альфа-Банке Украина не согласованным с самим НБУ и совершенным с нарушением требований банковского законодательства Украины. Тем не менее, сейчас на своем сайте НБУ именно Косогова, Фридмана и Авена как единственных владельцев существенного участия в этом банке.

28 марта 2023 года Нацбанк сообщил, что признал небезупречной деловую репутацию владельцев Сенс Банка в лице ABH Holdings SA (Люксембург) и ABH Ukraine Limited (Кипр), как, собственно, и вышеупомянутых его бенефициаров Косогова, Фридмана и Авена, и запретил указанным юрлицам использовать право голоса по их пакетам акций банка.

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